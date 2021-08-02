لوقف تفشي متحورة دلتا... دول تقرر تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا

وسط عودة تفشي فيروس كورونا المستجد واستشراء المتحورة دالتا في عدة دول حول العالم قررت عدة بلدان اعتماد جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19. القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تفادي حدوث موجة رابعة خاصة وأن عودة حالات الإصابة بالفيروس المتحور عادت إلى الارتفاع مجددا.

ألمانيا تعتمد على تقنية "أر أن إيه"

قررت وزارة الصحة الألمانية الإثنين أنها ستقترح بدء تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية معززة من لقاحات كوفيد اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر وكذلك للأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا يعتمد تقنية "أر أن إيه"(الحمض النووي المرسال) ضد فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة أن "الجرعات الإضافية ستكون مع أحد اللقاحين اللذين يعتمدان تقنية أر إن أيه+ (فايرز/بايونتيك أو موديرنا)" وأن هذا القرار "يندرج في إطار الرعاية الصحية الوقائية".

وقالت الوزارة إنها تستند إلى دراسات حديثة تثبت بأن "الاستجابة المناعية تصبح أقل أو تتراجع بشكل سريع بعد اتمام التلقيح ضد كوفيد-19" لدى بعض الفئات "خصوصا كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة".

واعتبارا من أيلول/سبتمبر، سترسل فرق التطعيم المتنقلة إلى دور الرعاية ومؤسسات المساعدة على الاندماج والأماكن الأخرى التي تستقبل فئات ضعيفة لتقديم جرعات معززة من لقاحي موديرنا وفايزر.

سيطلب من الأطباء المعالجين القيام بالخطوة نفسها مع المرضى الذين يعانون من نقص المناعة.

وستعطى الجرعة المعززة "بعد ستة أشهر على الأقل" من إنهاء عملية التطعيم الأولى بالكامل، بغض النظر عن نوع اللقاح الذي استخدم خلالها.

يوصى أيضًا لمجموعة أخرى بتلقي جرعة إضافية معززة وتضم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات أسترازينيكا وجونسون أند جونسون. وسيتم إعطاؤهم جرعة إضافية من لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (فايرز/بايونتيك أو موديرنا).

أعلن معهد روبرت كوخ الصحي الألماني الاثنين عن 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. ومعدل الحالات اليومية الجديدة في الأسابيع الماضية يبلغ ألفين. ومنذ بدء الوباء، سجلت ألمانيا أكثر من 3,7 ملايين إصابة وأكثر من و91 ألف وفاة.

وفقًا لهذه لمختبرات، توفر جرعة إضافية حماية مناعية معززة لا سيما مع انتشار متحورة دلتا الأشد عدوى.

اعتمدت بعض البلدان مبدأ اللقاح المعزز. وفي بلدان أخرى، تتم مناقشة هذا الموضوع.

إسرائيل بدأت البروتوكول

منذ منتصف تموز/يوليو بدأت إسرائيل إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات ضد كوفيد-19 للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب المتحورة دلتا.

انطلقت حملات تقديم الجرعة الثالثة الأحد في إسرائيل، وخصصت لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. هذا وتلقى أكثر من 80 بالمئة من البالغين في إسرائيل جرعتين من اللقاح، لكن تعرض المزيد من الأشخاص الملقحين أشكالًا وخيمة من المرض، جعل السلطات الصحية تستدرك الوضع ودراسة احتمال تقديم جرعة ثالثة من اللقاحات.

احتجاجات عنيفة في بولندا

في بولندا، يتم تطعيم نصف البالغين من السكان وسط معارضة شديدة من طرف فئة منهم. في مدينة زاموسك الواقعة في شرق البلاد ، أضرم المعارضون للقاح النار في مركز تطعيم في وقت مبكر من صباح الإثنين.

وندد آدم نيدزيلسكي، وزير الصحة البولندي بهذا الفعل واصفا إياه بالعمل الإرهابي بقوله "لقد كان عملاً إرهابياً. عمل إرهابي ليس موجه فقط ضد أولئك الذين يعملون هنا أو لصالح الخدمات الصحية المحلية، إنه عمل إرهابي ضد الدولة".

في نهاية الأسبوع المنصرم، أهان متظاهرون رافضون للقاحات الممرضات في مركز في غدينيا، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم. نفس الأمر حدث الأسبوع السابق عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين اقتحام أحد مراكز التطعيم بالقرب من العاصمة وارسو.