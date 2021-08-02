هبوط إضطراري لطائرة تابعة للخطوط الملكية الأردنية في مطار الملكة علياء وإجلاء الركاب

هبطت طائرة تابعة للخطوط الملكية الأردنية اضطرارياً في مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية وأجلي ركابها.

الرحلة رقم RJ 508 كانت في طريقها من القاهرة إلى عمان، وهبطت قبل عشر دقائق من موعدها المقرر.

وقالت الشركة في بيان: "تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكباً وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازياً من خلال السلالم العادية إلى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم".