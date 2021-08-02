فرنسا تتوقع تطعيم 90 بالمئة من السكان بحلول الخريف

اعتبر ألان فيشر، رئيس الاستراتيجية الوطنية للتلقيح في فرنسا الاثنين أنه "من الممكن" تحقيق مناعة جماعية في فرنسا بنسبة تطعيم 90% من السكان مع "مطلع الخريف".

وفي رده على سؤال إذاعة "ار تي إل" عن موعد تحقيق المناعة الجماعية في فرنسا، أجاب أستاذ علم المناعة فيشر "من المحتمل أن يكون ذلك في مطلع الخريف".

وأشار إلى أن المناعة الجماعية تتحقق عندما يكون 90% من السكان الذين يزيد عمرهم عن 12 عاما ملقحين أو محصنين بسبب إصابة سابقة بالفيروس.

ونبه فيشر إلى أنه وإن كان "التطعيم يتقدم بسرعة كبيرة هذه الأيام" لكن ما زال يتعين علينا "إقناع من لم يتلقوا اللقاح حتى الآن".

في فرنسا، بات أكثر من 53% من السكان ملقحين بالكامل. وفي المقابل، ارتفع عدد المصابين الذين يتلقون علاجهم في المستشفى خلال الأيام الماضية بسبب المتحورة دلتا.

ازدياد حالات الإصابة وعدد الحالات في العناية المركزة

أحصت المستشفيات 7581 مصابا الأحد مقابل 6843 في الأسبوع السابق. ويوجد في وحدات العناية المركزة 1137 مصابا في حالة خطيرة مقابل 886 الأحد الماضي.

وكشف فيشر أن: "نحو نصف عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم في العناية المركزة لا يتعدى عمرهم الستين، خلافا لما كانت عليه الحال في بداية الوباء، لأن عدد الذين تلقوا اللقاح أقل بين من هم دون سن الستين".

وحول تلقي جرعة ثالثة، قال: "في الوقت الحالي، لسنا بهذا الصدد، إلا بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفاً، أي الأكبر سناً" الذين يتجاوز عمرهم 75-80 عاماً و"الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة" والذين "بالتأكيد يتعين بدون انتظار تطعيمهم بجرعة معززة اعتبارا من بداية الخريف".