ميتسوتاكيس: اليونان تواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عامًا

حذر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس من أن اليونان تواجه "أسوأ موجة حرارة منذ عام 1987" في حين بلغت درجات الحرارة 45 درجة الإثنين في بعض المناطق.

منذ الخميس، تشهد اليونان فترة شديدة الحرارة من المتوقع أن تبلغ ذروتها يومي الإثنين والثلاثاء وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية. وكانت قد تأثرت بموجة حارة مماثلة في تموز/يوليو 1987 أثرت بشكل رئيسي على أثينا وأودت بحياة أكثر من ألف شخص بسبب نقص أجهزة التكييف وتلوث الهواء.