تمديد الإغلاق في ولاية كوينزلاند الأسترالية بعد تسجيل إصابات جديدة بمتحور دلتا

مددت السلطات الأسترالية إغلاقاً صحياً موقتاً مفروضاً في بريزبن، ثالث أكبر مدن أستراليا، حتى يوم الأحد بسبب زيادة في أعداد إصابات كورونا.

كان من المقرر أن تنهي بريزبن والعديد من البلديات المحيطة بها في ولاية كوينزلاند الثلاثاء إغلاقاً استمر ثلاثة أيام.

لكن حكومة كوينزلاند أعلنت التمديد بعد اكتشاف 13 إصابة مكتسبة محليًا لمتحور دلتا شديد العدوى في آخر 24 ساعة.

وقال ستيفن مايلز نائب رئيس مجلس الدولة لولاية كوينزلاند للصحفيين في بريزبن "نأمل بشدة أن يكون ذلك (الوقت) كافيا لتمكين جهات الاتصال لدينا من تتبع أي شخص يمكن أن يكون قد تعرض لسلالة دلتا لوضعه في الحجر الصحي المنزلي".

ليست مدن كوينزلاند وحدها، بل أيضاًأكبر مدن أستراليا، سيدني، والمدن المجاورة في ولاية نيو ساوث ويلز تعيش أسبوعهاالسادس من الإغلاق الذي سيستمر حتى 28 آب/أغسطس على الأقل.

سجلت حكومة نيو ساوث ويلز يوم الاثنين 207 إصابات جديدة مكتسبة محليًا في آخر 24 ساعة.

وفي الوقت الذي تنصح فيه سلطات نيو ساوث ويلز جميع البالغين في سيدني بأخذ لقاح أسترازينيكا، توصي سلطات كوينزلاند به فقط لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية نادرة لدى الأشخاص الأصغر سنًا.

اللقاح البديل الوحيد في أستراليا هو فايزر لكنه ليس متوفراً بشكل كبير.

حتى الآن تم تطعيم 19٪ فقط من السكان البالغين في أستراليا بشكل كامل.