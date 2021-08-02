فايزر وموديرنا ترفعان ثمن لقاحيهما ضد كورونا بسبب المتحورات

أعلن كليمان بون، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية الإثنين أن شركتي فايزر وموديرنا للأدوية ستزيدان ثمن لقاحيهما ضد وباء كوفيد-19 بعد تعديلهما لمكافحة متحورات الفيروس، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة فاينانشل تايمز البريطانية.

تصاعد المخاوف حيال تفشي المتحورة دلتا

وصرح كليمان في حديثه لإذاعة راديو فرانس إنترناسيونال: "يجب أن ننظر إلى كل ذلك بطريقة عقلانية" مضيفا "علينا أن نحرص بالطبع على ألا يتم خداعنا، بل أن نتوصل إلى عقود أكثر تطلبا مع منتجات أكثر تكيّفا على الأرجح مع المتحورات". وأضاف أن: "الثمن سيكون أعلى بقليل ليس على الاتحاد الأوروبي وحده، بل على جميع المشترين".

وكشفت صحيفة فاينانشل تايمز، يوم الأحد، نقلاً عن أجزاء من العقود التي اضطلعت عليها، ان السعر الجديد لجرعة فايزر بلغ 19.50 يورو مقابل 15.50 يورو في السابق.

أما سعر لقاح موديرنا قد ارتفع إلى 21.5 يورو للجرعة الواحدة مقابل 19 يورو للجرعة في صفقة الشراء الأولى مع الاتحاد الأوروبي.

وتتزامن زيادة السعر هذه مع تصاعد المخاوف حيال تفشي المتحورة دلتا، وفيما أفادت دراسات عن فاعلية لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا في مكافحة هذه النسخة من الفيروس.

أرباح أعلى من التوقعات

حصل الاتحاد الأوروبي بموجب برنامج الشراء المشترك للقاحات، على 330 مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك، و100 مليون جرعة من أسترازينيكا و50 مليون جرعة من موديرنا و20 مليون جرعة من جونسون أند جونسون في مايو/أيار.

وتوقعت مختبرات فايزر في نهاية تموز/يوليو أن تبلغ قيمة مبيعاتها من اللقاح ضد كوفيد حوالي 34 مليار دولار (28,23 مليار يورو)، ويفوق ذلك بكثير توقعاتها قبل شهرين البالغة 26 مليار دولار (21,91 مليار يورو).

أما موديرنا، فتوقعت في أيار/مايو مبيعات سنوية من اللقاح بقيمة 19,5 مليار دولار (16,43 مليار يورو).

وقالت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتلقيح 70٪ من السكان البالغين بحلول نهاية الصيف.