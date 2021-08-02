شاهد: مهرجان الأجراس في روسيا

قرعت الأجراس في العديد من المدن في جميع أنحاء روسيا وبعض مناطق بيلاروسيا المجاورة. وشهدت بلدة توتايف،على ضفة نهر الفولغا عروض المهارة القديمة لدق الأجراس حيث يعزف قارعو الجرس الألحان الدينية الكنسية، لكنهم يعزفون أيضا مقاطع من موسيقاهم الخاصة.

ويستقطب المهرجان يشارك اليوم عشاق موسيقى الأجراس حيث يتم العزف على الآلات الشعبية ويشهد المهرجان إقامة معرض تجاري لبيع الهدايا التذكارية، ويعتبر المهرجان من بين أفضل 200 حدث في روسيا.