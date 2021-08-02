هل سيقر مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا بتريليون دولار لتطوير البنى التحتية؟

وضع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اللمسات الأخيرة، الأحد على مقترح تاريخي بقيمة تريليون دولار لتحديث البنى التحتية يتوقع إقراره في غضون أيام، بحسب تشاك شومر، رئيس حزب الديمقراطيين في المجلس.

الاستثمار في البنى التحتية وضمان الإنترنت السريع للجميع

وفي حال التوقيع عليه كقانون في الكونغرس، فسيضخ المقترح أموالا فدرالية تاريخية في حجمها لإصلاح الطرق والجسور والممرات المائية وضمان الإنترنت السريع لجميع الأمريكيين وتوسيع برامج الطاقة النظيفة.

وأفاد شومر بعد عقد المجلس جلسة مطولة في نهاية الأسبوع، أن فريقا يضم شخصيات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي "انتهى من كتابة نص مشروع القانون بشأن البنى التحتية".

وتابع: "أعتقد بأنه بإمكان مجلس الشيوخ إجراء التعديلات ذات الصلة وإقرار مشروع القانون في غضون أيام".

ويعد المقترح حجر أساس لأجندة الرئيس جو بايدن على الصعيد المحلي، وينص على تمويل قدره تريليون دولار لمقترحات تقع في نحو 2700 صفحة. ونجح الرئيس الديمقراطي في كسب موافقة عدد من مسؤولي الحزب الجمهوري المنتخبين للمشاركة في العمل على المقترح.

أكبر استثمار فدرالي في التاريخ الأمريكي

وأصدر الفريق بيانا مشتركا شدد على أن هدف القانون الاستثمار في البنى التحتية وخلق فرص العمل من دون زيادة الضرائب.

وجاء في البيان أن "مشروع القانون هذا الذي وضعه الحزبان والتزامنا المشترك تجاه إتمامه يعدان دليلا إضافيا على أنه بإمكان مجلس الشيوخ القيام بهمامه".

ويضم الفريق أعضاء من حزب الجمهوريين مثل: روب بورتمان وسوزان كولنز وميت رومني وليزا موركاوسكي وبيل كاسيدي وأعضاء من الديمقراطيين: كيرستن سينيما وجو مانشن ومارك وارنر وجين شاهين وجون تيستر.

وسيتيح القانون أكبر استثمار فدرالي في التاريخ في النقل العام كما في البنى التحتية المرتبطة بمياه الشرب ومياه الصرف الصحي وأكبر تمويل لسكك الحديد للركاب منذ تأسست شركة "أمتراك"، فضلا عن أكبر استثمار في الجسور منذ تطوير شبكة الطرق السريعة في الولايات المتحدة.

وسيساعد القانون أيضا على التعامل مع أزمة المناخ عبر الاستثمار في مشاريع الطاقة مثل الحافلات الكهربائية وشبكة كهرباء صديقة أكثر للبيئة.

ويواجه بايدن تحديا اقتصاديا واجتماعيا آخر يتمثل بتمرير حزمة طموحة ضمن الميزانية قدرها 3,5 تريليون دولار تشمل إنفاقا يتم مرة كل جيل على الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والتحرك من أجل المناخ.

لكن الديمقراطيين يستبعدون الحصول على دعم الجمهوريين لهذه الحزمة.

ويتلخّص مشروع بايدن السياسي الأوسع في تقديم الولايات المتحدة نموذجا بديلا لذاك الصيني الاستبدادي. ويقتضي ذلك بأن تحتل الولايات المتحدة الصدارة في مجال الإبداع مع ضمان توفير الوظائف والاستقرار الاقتصادي للأمريكيين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة.