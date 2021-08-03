نصف سكان الاتحاد الأوروبي حصلوا على كامل لقاحاتهم

تلقى نصف سكان الاتحاد الأوروبي حتى الآن كامل لقاحاتهم ضد فيروس كورونا، وفق مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت غ. وبذلك، تلقى في الإجمال 223,8 مليون شخص جرعتي لقاح أو جرعة واحدة بعد التعافي من الإصابة بالفيروس أو لقاحًا من جرعة واحدة.

ومن إجمالي 27 عضواً في الاتحاد، تجاوزت 13 دولة عتبة الخمسين بالمئة من ناحية تلقي كامل اللقاحات، من بينها البلدان ذات الكثافة السكانية الأعلى: إسبانيا بنسبة 58 بالمئة وإيطاليا بـ 54 بالمئة وفرنسا بـ 53 بالمئة وألمانيا بـ 52 بالمئة.

وتحتلّ مالطا قائمة الدول الأوروبية لناحية معدل التلقيح الأعلى بنسبة 74 بالمئة، تليها بلجيكا بـ 59 بالمئة ثمّ إسبانيا بـ 58 بالمئة. أما الدول ذات المعدّل الأدنى للتلقيح فهي بلغاريا بنسبة 14 بالمئة ثمّ رومانيا بـ 25 بالمئة.

وتلقى قرابة ستين بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل، أي ما يعادل 265,9 مليون شخص.

ويتجاوز معدل التلقيح في الاتحاد الأوروبي الذي يحافظ على وتيرة منتظمة، ذاك المسجل في الولايات المتحدة. حتى مطلع الشهر الحالي، أتمّ الأمريكيون تلقيح 49,7 بالمئة من السكان بشكل كامل، مقابل 49,8 بالمئة في الاتحاد الأوروبي. بينما تلقى 57,8 بالمئة أول جرعة من اللقاح، مقابل 59,3 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

في كل يوم من الأسبوع الأخير، منح الاتحاد الأوروبي جرعات لـ 0,6 بالمئة من السكان، في معدل متدن، لكنه يبقى أعلى من ذاك المسجّل في الولايات المتحدة بـ 0,2 بالمئة.

ووافق الاتحاد الأوروبي على أربعة لقاحات طورتها شركات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازنيكا/أكسفورد وجونسون اند جونسون. إضافة الى هذه اللقاحات، تستخدم المجر وسلوفاكيا لقاحات غير معتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية تم تطويرها في روسيا أو الصين.