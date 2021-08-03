إغلاق مبنى البنتاغون في واشنطن بعد إطلاق نار في محطة مترو قريبة

قال مسؤولون أمريكيون إن مطلق الرصاص بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد قتل بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر من الشرطة

وأغلقت وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء بعد إطلاق نار في محطة مترو قريبة من هذا المقر الآمن.

وصدرت أوامر للموظفين في مقر وزارة الدفاع الأمريكية في ضاحية أرلينغتون في واشنطن بالبقاء في مكانهم بعد ورود تقارير عن عمليات إطلاق نار وإصابات محتملة في المحطة التي يقع مدخلها على مسافة بضع عشرات من الأمتار من الأبواب الرئيسية للمبنى.

وقالت قوة الأمن التابعة للبنتاغون في بيان على تويتر "البنتاغون مغلق حاليا بسبب حادث في محطة القطار. نطلب من الناس تجنب المنطقة".

وأفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة أرلينغتون بأن هناك "مصابين عديدين" في مكان الحادث، بدون تقديم معلومات إضافية.

وعرضت محطة الأخبار المحلية "ووسا" مشاهد لسيارات إسعاف وآليات شرطة خارج البنتاغون.

كما أصدرت أوامر لقطارات مترو الأنفاق بتجاوز مبنى البنتاغون بسبب الحادث الذي تحقق بشأنه الشرطة.