توقيف رجل هدد بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية

أوقفت الشرطة الأوكرانية رجلاً لم تحدد هويته هدد بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية ظهر الأربعاء قبل ساعات على انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء.

وقبل القبض على الرجل أوضح الناطق بِاسم الشرطة ارتيم شيفتشينكو "لم يتضح بعد" إن كانت القنبلة اليدوية حقيقية في حين فرضت القوى الأمنية طوقا في الحي، وأظهر مقطع مصور بثه أحد الشهود رجلا عند مدخل المبنى يحمل شيئا في يده ويهدد بتفجيره قائلا "لن أخرج من هنا على قيد الحياة".