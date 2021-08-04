بعد اتهامات بـ"التحرش".. بايدن يدعو حاكم نيويورك للاستقالة

قال الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن حاكم نيويورك أندرو كومو يجب أن يستقيل بعد تقرير صادر عن مكتب المدعي العام في نيويورك وجد أن كومو تحرش جنسياً بعدة نساء.

وقال بايدن رداً على سؤال من كايتلان كولينز من شبكة "سي إن إن": "أعتقد أنه يجب أن يستقيل".

وردا على سؤال عما إذا كان يجب على السلطة التشريعية في الولاية "عزله من منصبه"، رفض بايدن التعليق قائلا "يجب أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة".

ترقى دعوة أقوى ديمقراطي في البلاد لاستقالة كومو إلى واحدة من أهم التوبيخات حتى الآن للحاكم الذي كان من بين الحلفاء السياسيين لبايدن حتى تم الإعلان عن سلسلة من مزاعم التحرش الجنسي في وقت سابق من هذا العام.

وكان بايدن قد قال في آذار / مارس إنه يعتقد أن كومو يجب أن يستقيل إذا أثبت تحقيق المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس صحة هذه المزاعم.

وكشف تحقيق جيمس الخاص بمزاعم التحرش الجنسي أن كومو تحرش جنسيا بعدة نساء.

وتابعت أنّ التحقيق وجد أيضا أنّ كومو "تحرّش جنسيّاً بموظّفات حاليّات وسابقات في ولاية نيويورك عبر لمسهنّ بطريقة غير مرحّب بها وغير رضائيّة وإبداء تعليقات ذات طبيعة جنسية موحية أوجدت بيئة عمل معادية للنساء".

وأشارت إلى أن التحقيق خلص أيضاً إلى أنّ كومو وفريقه اتّخذا إجراءات انتقامية ضد موظفة سابقة واحدة على الأقل بعد تقديمها شكوى في هذا الإطار.

وفور صدور التقرير، أصدر كومو بياناً متلفزاً ينفي فيه كلّ تلك المزاعم. وقال: "أوّلاً، أريدكم أن تعلموا منّي مباشرة أنني لم ألامس أيّ شخص بشكل غير لائق ولم أدل بتعليقات جنسيّة غير لائقة".

وأضاف: "أنا أبلغ 63 عاماً. لقد عشت كامل حياتي أمام الرأي العام. هذا ببساطة ليس ما أنا عليه. وهذا ليس ما كنت عليه في أي وقت من الاوقات".

بعد صدور التقرير، دعت سلسلة من الديمقراطيين الأقوياء في نيويورك وواشنطن، بالإضافة إلى بايدن، كومو إلى الاستقالة.

ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي في وقت سابق مزاعم التحرش الجنسي ضد كومو بأنها "مقيتة".