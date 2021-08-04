الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بالكورونا في 6 أشهر وتشدد القيود على السفر

سجلت الصين الأربعاء أعلى حصيلة يومية من الإصابات المحلية بفيروس كورونا في أشهر، في وقت كشفت حملة فحوص وتعقب مخالطين عن سلسلة من الإصابات بالمتحورة دلتا، فيما أعلنت السلطات الصينية تشديد القيود على سفر مواطنيها إلى الخارج في مواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا .

وأفادت سلطات الصحة عن 71 إصابة انتقلت محليا الأربعاء، هي الأعلى منذ كانون الثاني/يناير، في وقت تكافح الصين أكبر تفش للفيروس منذ أشهر بإجراء فحوص تطال مدنا بأكملها وعزل ملايين الأشخاص.

وكشفت النتائج الرسمية لتلك الفحوص عن عدد إصابات منخفض رغم وصول الفيروس إلى عشرات المدن الرئيسية.

ووهان من جديد

وكانت بكين قد تباهت بنجاحها في القضاء على كوفيد-19 ما سمح للاقتصاد بالانتعاش والعودة إلى حياة طبيعية، فيما كانت مناطق واسعة من الكرة الأرضية تبذل جهودا مضنية لاحتواء وباء أودى بأكثر من أربعة ملايين شخص على مستوى العالم.

لكن التفشي الأخير للفيروس يهدد إنجازاتها تلك مع قرابة 500 حالة إصابة انتقلت محليا منذ منتصف تموز/يوليو، عقب الكشف عن بؤرة إصابات بين عمال نظافة في مطار نانجينع بمقاطعة جيانغسو.

وأفادت ووهان، المدينة الذي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في 2019، عن أول إصابات محلية في أكثر من عام وأعلنت الثلاثاء إنها بصدد إطلاق برنامج فحوص على نطاق واسع لجميع السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة.

واصطف الأهالي في طوابير أمام مراكز فحوص في عز الصيف الحار الثلاثاء، وكانوا يحملون مراوح ورقية فيما كان عمال الصحة الذين يرتدون بزات واقية، يأخذون عينات من حلقهم لفحصها.

من ناحيتها أجرت نانجينغ فحوصا شملت مواطنيها البالغ عددهم 9,2 ملايين نسمة ثلاث مرات، وأغلقت قاعات الرياضة والسينما وعزلت مجمعات سكنية.

وأعلنت سلطات تشانغجياجيه، الوجهة السياحية في مقاطعة هونان (وسط)، حيث حضر المسافرون المصابون الذين كانوا في نانجينغ عرضا مسرحيا، الثلاثاء بشكل مفاجئ أنه لن يسمح لأحد بالخروج من المدينة بعدما اعتبرت بؤرة إصابات.

في هذه الأثناء أعلنت بكين تشديد القيود على سفر مواطنيها إلى الخارج، وقالت سلطات الهجرة إنها وبشكل موقت "لن تقوم بإصدار جوازات سفر عادية ووثائق دخول-خروج أخرى" لدواع غير ضرورية.

لكن هذا لا يعني بعد حظرا شاملا على السفر إلى الخارج.

إصابات بالمتحورة دلتا

وقال المسؤول في سلطات الهجرة ليو هياتو في مؤتمر صحافي إن الأشخاص الذين لديهم "حاجة حقيقية لمتابعة الدارسة في الخارج أو وظيفة أو نشاط تجاري" ستُصدر وثائقهم بعد عملية تدقيق.

ومُنعت الطواقم الأجنبية على متن مئات السفن، من النزول في المرافئ الصينية وتغيير نوبات العمل.

وأمرت الحكومة المركزية بلديات بوقف النقل العام وسيارات الأجرة في مناطق تشهد تفشيا للفيروس، حسبما أعلنت وزارة النقل في المؤتمر الصحافي نفسه.

هذا وظهرت فحوص واسعة النطاق إصابات بالمتحورة دلتا انتقلت محليا في أنحاء البلاد.