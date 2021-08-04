كيف احتلت أزمة المناخ صدارة الاهتمامات في أولمبياد طوكيو؟

ركزت الاستعدادات للألعاب الأولمبية لهذا العام على تفشي جائحة كوفيد-19، حيث استعد الرياضيون لمنافسة هادئة بشكل غير عادي حيث تم منع المتفرجين من الحضور. بينما دعا متظاهرون إلى إلغاء الحدث المؤجل بالفعل، بحجة أن تدفق المنافسين الدوليين وفرقهم اللاحقة سيؤدي إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

في حين كانت هناك زيادة في الحالات، مع عدم قدرة بعض الرياضيين على المنافسة بعد اختبارهم إيجابيًا للفيروس، سارت الأمور حتى الآن بسلاسة إلى حد ما فيما يتعلق بالوباء.

ربما كان ينبغي على النقاد أن يركزوا على ضيف آخر غير مرحب به بنفس القدر الذي ركزوا به على الوباء، والذي طغى على الكثير من الألعاب حتى الآن: المناخ.

على الرغم من أن الفيروس كان بلا شك أكبر مصدر قلق للناس قبل فعاليات طوكيو 2020، فقد احتلت درجة الحرارة مركز الصدارة منذ بدء الحدث.

يبدو أن هذه الألعاب الأولمبية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق. على الرغم من بذل بعض الجهود للتخفيف من الحرارة غير العادية، إلا أن المعاناة الملموسة للرياضيين جعلت بعض الناس يتساءلون عن مستقبل الألعاب بالكامل في عالمنا الذي يزداد سخونة.

كيف أثرت الحرارة على الرياضيين في أولمبياد طوكيو؟

فاز كريستيان بلومنفيلت بسباق ثلاثي الرجال الأحد الماضي. حقق الرياضي النرويجي انتصارًا بعد مسيرة رائعة، حيث أنهى 11 ثانية متقدمًا على الرياضي التالي.

ولكن بعد وقت قصير من عبوره الخط، تقيأ بلومنفيلت وانهار على الأرض. تم نقله بعيدًا على كرسي متحرك لرؤية الفريق الطبي، ولم يكن الوحيد في ذلك.

في حين أنه ليس من غير المعتاد بالتأكيد رؤية الرياضيين يفقدون وعيهم في نهاية السباق وسط أي طقس، إلا أن الظروف القاسية كانت بالتأكيد عاملاً رئيسياً أثناء المنافسة.

تم برمجة الحدث مع انطلاقته، بدءًا من الساعة 06:30 بتوقيت اليابان في محاولة للتغلب على الحرارة، لكن درجة حرارة الماء كانت بالفعل 30 درجة مئوية غير عادية. على الرغم من أن بعض منظمات الترياتلون الدولية لديها مبادئ توجيهية تقضي بخفض جزء من السباحة عند درجة الحرارة هذه، إلا أن المسافة الكاملة (1500 متر) قد تم اعتمادها في طوكيو.

بعد ذلك، كان على الرياضيين ركوب الدراجات لمسافة 40 كيلومترًا والركض لمسافة 10 كيلومترات أخرى في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد، وبحسب ما ورد فقد كانت حوالي 27 درجة مئوية في معظم السباق. لذلك لم يكن من المستغرب أن يبدو خط النهاية للرجال وكأنه في أعقاب مشاجرة سيئة للغاية.

ومع ذلك، فإن أحداث الترياتلون بعيدة كل البعد عن المسابقات الوحيدة التي تأثرت بالحرارة. وفقد رامي السهام الروسي سفيتلانا جومبويفا وعيه خلال إحدى جولات التصفيات، بينما تحدث العديد من لاعبي التنس عن الظروف المناخية.

"إذا مت ، هل سيتحمل الاتحاد الدولي للتنس المسؤولية؟" هكذا تساءل دانييل ميدفيديف في مباراته الأسبوع الماضي. وأضاف اللاعب الروسي البالغ من العمر 25 عامًا: "يمكنني إنهاء المباراة، لكن يمكنني أن أموت".

في محاولة لمكافحة درجات الحرارة، كان الرياضيون يحشوون أكياس الثلج في ملابسهم ويشربون المشروبات المثلجة ويهدأون في برك التجديف المليئة بالجليد. تركت هذه الحلول المؤقتة للتغلب على الحرارة الكثير من الناس يتساءلون عن سبب اختيار طوكيو كمدينة مضيفة، وهل هناك مثلا وجود للاحترار الجوي لباريس ولوس أنجلوس وبريزبان وغيرها.

هل طقس طوكيو ساخن في العادة؟

الصيف في طوكيو سيء السمعة إلى حد ما من حيث مظاهره، تشتهر المدينة منذ فترة طويلة بصيفها الحار والرطب.

منذ أن فازت المدينة بعرضها الأولمبي في عام 2013، تساءل المعلقون عما إذا كان مناخها مناسبًا لمثل هذا الحدث. حتى أن البعض اتهم المسؤولين اليابانيين بالكذب بشأن الطقس.

خلال أحداث الاختبار الأولمبي في عام 2019، واجه الرياضيون ظروفًا قاسية مماثلة لهذا العام. تلقى المجدفون العلاج الطبي أثناء هبوطهم عبر خط النهاية، بينما تم إلغاء السباحة في الباراترياثلون وتم قطع سباق الترياتلون للسيدات.

لكن أزمة المناخ زادت من المخاطر بشكل كبير.

ماكس ستودر منهار مع العديد من الرياضيين الآخرين، بعد الانتهاء من سباق الثلاثي الفردي للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، طوكيو، اليابان، الاثنين 26 يوليو 2021 AP Photo/David Goldman

في عام 2018 ، ضربت المدينة اليابانية موجة حارة قاتلة تسببت في مقتل أكثر من ألف شخص، حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية. تم إعلان هذه الوفيات "أول وفيات لا يمكن إنكارها بسبب تغير المناخ" ، حيث أثبت العلماء أن الاحتباس الحراري هو المسؤول المباشر.

وقال ماكوتو يوكوهاري، المستشار البيئي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: "المشكلة ليست فقط في درجة الحرارة ولكن أيضًا في الرطوبة". "عندما تجمع بين هذين الظاهرتين، فإن طوكيو هي أسوأ دورة أولمبية في التاريخ".

منذ عام 1900، ارتفع متوسط درجة الحرارة السنوية في طوكيو بنحو 3 درجات مئوية، أي بمعدل أسرع بثلاث مرات من المتوسط العالمي.

كانت آخر مرة استضافت فيها اليابان دورة الألعاب الأولمبية عام 1964. وكان متوسط درجة الحرارة في أغسطس بين 1953-1963: 26.6 درجة مئوية. في السنوات العشر التي سبقت عام 2021 ، ارتفع هذا المتوسط إلى 28 درجة مئوية.

هل طوكيو 2020 هي أكثر الألعاب الأولمبية سخونة على الإطلاق؟

قد تكون دورة الألعاب الأولمبية هذا العام الأكثر دفئًا على الإطلاق. نظرًا لأن الحدث لا يزال مستمراً، فهو غير واضح حاليًا، لكن من المؤكد أنه يبدو أنه يسير على هذا النحو.

كانت الألعاب الأولمبية الأكثر سخونة في السابق هي أولمبياد 2004 في أثينا باليونان، حيث بلغت درجات الحرارة اليومية القصوى 34.2 درجة مئوية.

تساءل الكثيرون عن سبب عقد حدث هذا العام خلال الفترة الأكثر دفئًا في المدينة، لا سيما في أعقاب وفيات موجات الحر المتعددة في السنوات الأخيرة. في المرة الأخيرة التي كانت فيها طوكيو هي المضيفة الأولمبية، تم نقل المسابقة إلى أكتوبر لتجنب هذه المشكلة بالضبط، حتى بدون العامل الإضافي المتمثل في الاحتباس الحراري السريع.

لكن هذا ببساطة لم يعد ممكنًا بعد الآن. تطلب اللجنة الأولمبية الدولية إقامة الألعاب الأولمبية في الفترة ما بين 15 يوليو و 31 أغسطس. والأمر كله يتعلق بالمال.

كانت آخر مرة أقيمت فيها الألعاب خارج هذه الفترة هي 2000 في سيدني. سجلت هذه الألعاب الأولمبية أدنى أرقام مشاهدة التلفزيون منذ الثمانينيات. وبين يوليو وأغسطس لا تهيمن كرة القدم على شاشات التلفزيون في جميع أنحاء أوروبا، ولا تتمتع كرة القدم الأمريكية بنفس الاحتكار في الولايات المتحدة.

ديبورا كير من بريطانيا تتدرب خلال دورة تدريبية في سباق الزورق في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، طوكيو، اليابان، الأحد 1 أغسطس 2021 AP Photo/Lee Jin-man

اتخذت الدوحة خطوة مبكرة لتكون مضيفة 2020، وتم الإشارة إلى موعد أكتوبر كحل بديل للحرارة في الشرق الأوسط في يوليو. رفضت اللجنة الأولمبية الدولية هذا العرض على أساس أن "المذيعين سيواجهون مستويات مشاهدة أقل" في هذا الوقت من العام، مما يؤدي إلى "انخفاض الفرص التجارية".

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الالتزام "بالفرص التجارية" على سلامة الرياضيين يمكن أن يستمر للألعاب الأولمبية المقبلة.

من المرجح أن تكون باريس 2024 أكثر راحة من طوكيو، وكذلك ستكون بطولة بريزبان 2032، التي ستقام في أواسط فصل الشتاء في أستراليا. لكن لوس أنجلوس 2028 ستقترب من ذروة موسم حرائق الغابات في كاليفورنيا.

لا يعتبر تغير المناخ حاليًا عاملاً في عملية دراسة اللجنة الأولمبية الدولية للمدن المضيفة، وهي مشكلة، ليس فقط بالنظر إلى المشكلات التي تواجهها طوكيو، ولكن نظرًا للطبيعة غير المسبوقة لكيفية ارتفاع درجات الحرارة. في الشهر الماضي، شهدت منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، بالولايات المتحدة، موجة حارة شديدة لم يتوقعها أحد، تنقص القدرة على التنبؤ الآن، مما يجعل ذلك الأمر تحديًا حقيقيا.

وفي ظل الإسراف في تشييد أماكن جديدة كل أربع سنوات، طالب البعض بأن تكون هناك مدينة أولمبية دائمة، لذلك قد يجعل تغير المناخ هذا الاقتراح أكثر من ضرورة.