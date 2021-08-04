الخارجية السعودية: هيمنة حزب الله السبب الرئيسي لمشاكل لبنان

قال وزير الخارجية السعوي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الأربعاء إن إصرار جماعة حزب الله اللبنانية على فرض هيمنتها سبب رئيسي للأزمة التي يواجهها لبنان، وذلك وفقا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية ونقلته قناة تلفزيون الإخبارية السعودية.

وأضاف الوزير أن الرياض قلقة من عدم إظهار أي نتائج ملموسة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الذي دمر مناطق شاسعة من العاصمة اللبنانية قبل عام. وإن أي مساعدة للبنان ستكون مرهونة بإجراء إصلاحات جادة هناك.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مؤتمرا للمانحين لجمع مساعدات طارئة للاقتصاد اللبناني المتداعي جمع يوم الأربعاء 370 مليون دولار.