زوج سلاحف منفصلان ومهددان بالانقراض يلتقيان عبر " فيس تايم"

تقابل زوج من السلاحف في أستراليا في موعدهما الأول عبر " فيس تايم" بسبب قيود الحجر الصحي. ورغم أن اللقاء كان افتراضياً إلا أنه حقق نجاحاً هائلاً.

يعيش الغَيْلَمُ هيوغو غالاباغوس في حديقة الزواحف الأسترالية في سومرسبي منذ عام 1963، وقد أصبح الآن في السبعين من عمره "جاهزاً للاستقرار"، كما تقول الحديقة. وانضمت إليه رفيقته، إستريلا والقادمة من حديقة حيوان روستوك في ألمانيا. إستريلا عمرها 21 عاماً، لكن يبدو أن الفارق العمري لا يمثل مشكلة كبيرة.

ستكون إستريلا في الحجر الصحي الإلزامي لغاية أيلول / سبتمبر، لذلك فكر الحراس بترتيب موعد أول مع هيوغو، على تطبيق "فيس تايم".

كان من المقرر وصول إستريلا في أوائل عام 2020 من ألمانيا، لكن أجل ذلك حتى تموز / يونيو 2021 بسبب قيود كوفيد - 19.

ولاحظ الحراس "الكيمياء خارج التوقعات" في الموعد الافتراضي، وأضاف دانييل رومسي، رئيس قسم الزواحف في الحديقة، "لقد أردنا دائماً أن نجد لهوغو صديقة تحل محل الصخرة" الخاصة "الموجودة في القفص، وكانت هذه خطوة رائعة لجمعهما."