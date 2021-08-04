فيديو: حادث قطار يسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة العشرات في جمهورية التشيك

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات في حادث تصادم بين قطارين في بلدة ميلافتشي في غرب جمهورية التشيك، وفق ما ذكرت شركة السكك الحديدية التشيكية، الأربعاء.

وذكرت إدارة السكك الحديدية في تغريدة "لسوء الحظ، بحسب المعلومات الحالية، أدى تصادم قطارين ... إلى مقتل ثلاثة أشخاص وعشرات الجرحى".

وأضافت شركة إدارة السكك: "تم اخلاء جميع الركاب من القطارين. وبعد التحقيق في الحادث من قبل مفتشي السكك الحديدية، ستبدأ أعمال إزالة الحطام. ونخطط لاستئناف الحركة صباح الغد على أقل تقدير".

وقالت الشرطة التشيكية "نؤكد أن حادث القطار أودى بحياة ثلاثة اشخاص. لم نعد نبحث عن ركاب".

وقالت ماريا سفوبودوفا، المتحدثة باسم فريق الإنقاذ في منطقة بيلزن، لموقع إيروزلا "يوجد حالياً 31 شخصاً ممن يتلقون العلاج في حالة غير خطرة، وسبعة أشخاص في حالة حرجة".

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع بعد الثامنة صباحا، كان أحد القطارين الذي يحمل الرقم إي إكس 351 يربط مدينة ميونيخ (ألمانيا) ببراغ، والآخر إقليمي يربط بين مدينتي بيلزن ودومازليس التشيكيتين.

وأظهرت صور بثتها قناة "سي تي 24" التلفزيونية التشيكية قسما من قاطرة القطار الألماني محطمة بالكامل. وأشارت الشركة الألمانية في بيان إلى أن حركة القطارات على الجانب التشيكي "تقع تحت مسؤولية" شركة السكك الحديدية التشيكية.

وأكد وزير النقل التشيكي كاريل هافليتشك أن القطار "إي إكس 351 لم يحترم الإشارة واصطدم بالقطار الإقليمي" وأضاف قبيل التوجه إلى مكان الحادث أن "الوضع خطير".

تم إرسال أربع مروحيات وعدة سيارات إسعاف وعشرات عناصر الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وقالت الشرطة التشيكية في تغريدة إن "الصليب الأحمر الألماني وخدمة الإسعاف البافاري وأطباء من (مدينة) شام موجودون كذلك في موقع الحادث. كما عرضت الشرطة الألمانية تقديم المساعدة".

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في حادثتي قطار في تشيكيا في تموز/يوليو 2020.