تركيا.. إخلاء محطة طاقة حرارية تهددها الحرائق

تم إخلاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية في جنوب تركيا اليوم الأربعاء بعدما بات الحريق المشتعل في المناطق المجاورة لها منذ حوالى أسبوع يهددها.

وكانت تمت السيطرة على الحرائق في محيط المحطة بفضل طائرتين قاذفتين للماء أرسلتهما إسبانيا ومروحيات أفرغت مياها من البحر على قمم الجبال والمناطق السكنية القريبة، غير أن حريقا جديدا اندلع بعد الظهر عند أسفل تلة على مقربة من المحطة، فغطى دخان كثيف المباني وحجبها جزئيا عن الرؤية، حسبما أفاد مصور في وكالة فرانس برس.

وشاهد فريق من فرانس برس رجال إطفاء وعناصر من الشرطة وسكانا يفرون من الموقع فيما بلغت النيران محيط المحطة القريبة من مدينة ميلاس، حيث شاهد الفريق أيضاً عمال أحراج يحفرون خنادق حول المحطة المهددة لحمايتها من النيران.

ويجدر بالذكر أن نحو 170 حريقاً تجتاح، منذ أسبوع، غابات وأراضي زراعية، إضافة إلى مناطق مأهولة على السواحل التركية على المتوسط وبحر إيجه، أوقعت ثمانية قتلى، كما طالت النيران مواقع سياحية استعادت نشاطها مؤخرا بعد أشهر من القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا.

وكان مركز المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية التابع للاتحاد الأوروبي أفاد أن قوة الحرائق في تركيا بلغت كثافة "غير مسبوقة" منذ 2003.