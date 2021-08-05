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تشاد

مقتل 24 عسكريا تشاديا على الأقل في هجوم لبوكو حرام

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
القوات التشادية المتمركزة سابقًا على الحدود تتوقف في طريقها إلى بحيرة تشاد بالقرب من باغا سولا، الجمعة 6 مارس 2015
القوات التشادية المتمركزة سابقًا على الحدود تتوقف في طريقها إلى بحيرة تشاد بالقرب من باغا سولا، الجمعة 6 مارس 2015   -   حقوق النشر  AP Photo / Jerome Delay
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قتل 24 جنديا تشاديا على الأقل وجرح آخرون الأربعاء في هجوم نفذته جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد التي تشهد هجمات للجهاديين، حسبما ذكر نائب مسؤول المنطقة لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال حاجي جديدي إن "عناصر عائدين من دورية كانوا يستريحون عندما هاجمتهم بوكو حرام"، وأضاف أن "24 جنديا قتلوا وجرح آخرون وتوزع عدد من العسكريين في أنحاء المنطقة"، وأكد المتحدث باسم الجيش الجنرال عظيم برماندوا أغونا لفرانس برس الهجوم الذي وقع في جزيرة تشوكو تيليا التي تبعد 190 كلم شمال غرب العاصمة نجامينا، لكنه رفض ذكر أي حصيلة.

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