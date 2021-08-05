رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على حريقين ضخمين في اليونان

يواصل عناصر فرق الإطفاء في اليونان صباح الخميس التصدي لألسنة النيران في أوليمبيا وجزيرة أيفيا، في غرب البلاد وشرقها مع نشوب مئات الحرائق جراء موجة قيظ.

ونشرت أعداد كبيرة قرب قرية أوليمبيا القديمة، لحماية الموقع الأثري حيث أقيمت الألعاب الأولمبية الأولى في العصور القديمة، غرب شبة جزيرة بيلوبونيز.

وقال الحاكم نكتاريوس فارماكيس، صباح الخميس لوكالة الأنباء اليونانية، بعدما أتت النيران على حوالى عشرين منزلاً، "وجهة النيران الآن نحو منطقة لالا"، وهي منطقة حرجية جبلية تقع شمال شرق الموقع الأثري.

وأخليت قرية أوليمبيا القديمة، التي غالباً ما تكون مزدحمة بالسياح في هذه الفترة من السنة، إضافة الى ست بلدات أخرى قريبة.

وأعلنت خدمات الإطفاء أنّ أكثر من 170 من عناصرها، بمساندة حوالى خمسين آلية وست مروحيات وطائرات قاذفة للماء، يكافحون ألسنة النيران الخميس، بمؤازرة تعزيزات من الجيش.

وانتشرت قوات مماثلة في جزيرة أيفيا الضخمة، على بعد نحو مئتي كيلومتر شرق أثينا، والتي كانت مسرحاً لحريق ضخم اندلع الثلاثاء في منطقة جبلية وحرجية ولم تتم السيطرة عليه بعد. وأحرقت النيران مئات المنازل ومساحة تتجاوز 25 ألف هكتار من اشجار الصنوبر، وفق تقديرات أولية.

وأجلى خفر السواحل قرابة تسعين شخصاً عبر البحر الأربعاء من شاطئ روفيس في شمال غرب الجزيرة. وأفادت وكالة الأنباء اليونانية عن إخلاء قريتين إضافيتين صباح الخميس.

وقال يانيس تسابورنيوتيس رئيس بلدية مانتودي، وهي قرية في أيفيا، أن النيران الشديدة تتطور على أربع جبهات، تتحرّك إحداها بشكل لا يمكن السيطرة عليه غرب دير القديس داود، الذي تم إجلاء الرهبان منه بالقوة الأربعاء.

واشتدت الرياح صباح الخميس، بينما كانت المروحيات تكافح للتحليق فوق مناطق الحرائق، نظراً للرؤية المحدودة جراء الدخان الكثيف، وفقاً لوكالة الأنباء اليونانية.

وقال عناصر الإطفاء صباح الخميس إنهم استجابوا لـ 92 حريق غابات خلال الـ24 ساعة الماضية، من إجمالي 118 تم إحصاؤها مساء الأربعاء من نائب وزير الحماية المدنية، نيكوس هاردالياس.

وقال في مؤتمر صحافي "نبذل جهوداً جبارة على جبهات عدة".

واندلع حريق آخر في ميسينيا، جنوب بيلوبونيز، حيث تم إخلاء ست بلدات كإجراء احترازي، بحسب فرق الإطفاء.