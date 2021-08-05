روسيا تنشر قاذفات بعيدة المدى في تدريبات قرب حدود أفغانستان

نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها يوم الخميس أن روسيا ستنشر أربع قاذفات استراتيجية من الطراز تو-22إم3 الأسرع من الصوت في تدريبات في أوزبكستان قرب الحدود الأفغانية.

وقالت الوزارة إن القاذفات ستنطلق من مدينة ساراتوف الروسية إلى موقع التدريبات، وسترافقها مقاتلات ميج-29 من القوات الجوية الأوزبكستانية أثناء التدريبات.

وتجرى التدريبات على خلفية تدهور الوضع الأمني في أفغانستان مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد انتشارها منذ 20 عاما.