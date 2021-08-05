روسيا تحجب مواقع مرتبطة بخودوركوفسكي الخصم اللدود للكرملين

حجبت السلطات الروسية الوصول الى مواقع تابعة لوسيلتي إعلام ومنظمة مدافعة عن الحقوق، مرتبطة بالمتمّول الروسي والمعارض المقيم في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي، وفق ما أعلن الأخير ليل الأربعاء الخميس.

وقال خودوركوفسكي، وهو معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ فترة طويلة، "بعدما صنفت كل المنظمات المرتبطة بـ(المعارض البارز ألكسي) نافالني "متطرفة"، حجبت السلطات أيضاً "ام بي كاي أتش" و"أوبن ميديا" ومنظمة لتقديم المساعدة القانونية" تحمل اسم برافوزاشيتا أوتكريتكي.

ولم يكن فتح الموقعين الإعلاميين متاحاً من روسيا صباح الخميس إلا عبر استخدام شبكة خاصة افتراضية (في بي أن)، فيما بدا موقع المنظمة وكأنه غير موجود أساساً.

وقال الجهاز الفدرالي لمراقبة الاتصالات "روسكومنادزور"، على ما نقلت وكالة انترفاكس للأنباء، إنه لجأ الى الخطوة بناء على طلب من المدعي العام.

وكتب حساب "أوبن ميديا" على تويتر "لا تريد السلطات مشاريع إعلامية ذات رؤية تنتقد ما يحصل في البلاد".

وأشار الموقع إلى حصوله عام 2017 على دعم من خودوركوفسكي لمدة خمس سنوات، مضيفاً "قررنا مع المستثمر وقف العمل لأن المخاطر التي يواجهها طاقم المشروع كبيرة جداً".

وعمدت السلطات في الآونة الأخيرة الى حظر العديد من وسائل الإعلام المستقلة ومجموعات توجّه انتقادات للسلطة، في إطار حملة قمع آخذة في التوسّع مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.

وتكثف السلطات حملتها على معارضيها الفعليين لا سيما نافالني الذي اعتُبرت المنظمات المرتبطة به "متطرفة"، ومُنع أعضاؤها من الترشح للانتخابات التشريعية.

وصنّفت السلطات منظمة "أوبن راشا" التابعة لخودوركوفسكي منظمة "غير مرغوب بها" العام 2017، قبل أن تحلّ نفسها العام 2019. ثم أسست لاحقاً هيئة أخرى تحمل الاسم ذاته من دون تسجيلها لدى وزارة العدل. وحلّت الأخيرة نفسها العام 2021 خشية من ملاحقة أعضائها.

واعتُقل خودوركوفسكي، قطب النفط السابق وخصم بوتين اللدود، العام 2003. وأمضى عشر سنوات خلف القضبان بعد إدانته في قضيتي تهرب ضريبي واحتيال، ما اعتُبر انتقاما من قبل الكرملين بسبب تدخله في السياسة.

وبعدما عفا عنه بوتين بشكل غير متوقع، أفرج عنه في آواخر 2013، لينتقل بعدها للعيش في الخارج حيث يدعم حاليا الكثير من الحركات المعارضة لبوتين.