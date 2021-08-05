شاهد: لحظة إلقاء القبض على زعيم "مافيا ندرانغيتا" الإيطالية في إسبانيا

أكدت الشرطة الإسبانية والإيطالية، اليوم الخميس، أنها أوقفت رجلاً إيطالياً في مدريد يعُتقد أنّه زعيم إحدى أقوى العصابات الإجرامية في العالم، والذي توارى عن الأنظار لفترة طويلة بعد إطلاق سراحه من السجن بسبب خطأ وقع به العاملون في الجهاز القضائي الإيطالي.

ووفقاً لسلاح الدرك الوطني الايطالي "كارابينييري"، فإن الشخص الذي تمّ توقيفه هو دومينيكو بافيغليانيتي، البالغ من العمر 60 عاماً ويتزعّم "مافيا ندرانغيتا" في مدريد، ويعدّ أحد أبرز المطلوبين الهاربين في إيطاليا.

وتتمركز عصابة المافيا "ندرانغيتا" في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، وقد تمكّنت من توجيه ضربات متلاحقة للمافيا التي تعرف باسم "كوزا نوسترا" في جزيرة صقلية، لتصبح بعدها ندرانغيتا أكبر مافيا في العالم.

وذكرت الشرطة الإسبانية في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن القبض على بافيغليانيتي جاء نتيجة تعاون بينها وبين "كارابينييري"، فيما أوضح ممثلو الإدعاء الإيطاليون أن عملية الاعتقال حدثت يوم الثلاثاء الماضي.

وحُكم على بافيغليانيتي غيابيا في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بالسجن 11 عاماً وثمانية أشهر و 15 يوماً لإدانته في سلسلة من الجرائم، من بينها القتل وتهريب المخدرات.

ويجدر بالذكر أنه في ثمانينيات القرن الماضي، حُكم على بافيغليانيتي بالسجن مدى الحياة، ولكن تم تخفيض عقوبته لاحقاً لتصبح 30 عاماً، وقد أُطلق سراحه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019 بسبب خطأ وقع فيه العاملون في السلك القضائي يتعلق بحساب مدة عقوبته.

ووفقاً للمحققثين، فإن عصابة "مافيا ندرانغيتا" استخدمت عشرات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها من تجارة المخدرات، من أجل توسيع نطاق نشاطها الإجرامي في العالم، حيث انتشرت في باقي الدول الأوروبية وأستراليا ودول أمريكا الشمالية والجنوبية إضافة إلى دول أفريقيا.