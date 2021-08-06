غوارديولا يستبعد إِمكانيّة لم الشمل مجدداً مع ميسي في مانشستر سيتي

استبعد مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم الاسباني بيب غوارديولا الجمعة إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقه بعد إعلان برشلونة المفاجئ رحيل قائده عن ملعب "كامب نو".

وأشرف غوارديولا على "البرغوث الصغير" في برشلونة لمدة أربعة أعوام ذهبية حصد خلالها الثنائي العديد من الألقاب وهيمن على الكرة المحلية والاوروبية، ما جعل اسم الفائز بالكرة الذهبية ست مرات يرتبط بانتقال محتمل الى سيتي بعد صدمة الإعلان الخميس عن انتهاء مغامرته في "كامب نو".

ويأتي خبر رحيل ميسي عن كاتالونيا عقب اتمام سيتي صفقة قياسية محلية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار) لضم صانع ألعاب أستون فيلا وقائده الدولي جاك غريليش.

أصرّ غوارديولا في مؤتمر صحافي عقده عشية مباراة درع المجتمع أمام ليستر سيتي على أنه لا يدخل ضمن خططه الحالية مسألة اعادة لم شمله مع ميسي.

وقال مدرب بايرن ميونيخ السابق "في الوقت الحالي، ليس في أذهاننا (التعاقد مع ميسي)، قطعاً لا".

وتابع "لقد أنفقنا 40 مليون جنيه إسترليني (من خزينة النادي) على جاك غريليش. سندفع 100 مليون، منها 60 مليوناً حصلنا عليها في العام الماضي (بعد بيع لاعبين شبان من أكاديمية سيتي) وسنُحضر الرقم 10 لأننا كنا مقتنعين بجاك غريليش".

وأضاف "بدا الأمر وكأنه انتهى بشكل جيد من حيث استمرار (ميسي) مع برشلونة. في النهاية كانت مفاجأة للجميع، وأنا منهم بالطبع، لكني أعتقد أن (رئيس برشلونة جوان) لابورتا أوضح اليوم سبب ذلك".

وبالفعل، فقد خرج لابورتا صباح الجمعة للإعلان أمام وسائل الإعلام عن عدم قدرة برشلونة على الاحتفاظ بخدمات ميسي بسبب مشاكل مالية "مروعة" موروثة عن الادارة السابقة.

وكان عقد المهاجم الارجنتيني البالغ 34 عاماً، انتهى في حزيران/ يونيو 2021، لكن بدا أنه عازم على توقيع صفقة جديدة قبل الإعلان المفاجئ عن رحيله.

وبالإضافة إلى سيتي، ترجح التوقعات دخول باريس سان جرمان الفرنسي على خط التعاقد مع النجم الارجنتيني الفائز بأربعة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا و10 ألقاب في الدوري الإسباني في رحلته الطويلة مع برشلونة.

وأشاد غوارديولا بمساهمة النجم في بناء أمجاد النادي على مدى سنوات طويلة، وقال "لسوء الحظ، وكوني مشجعاً لفريقي (برشلونة حيث بدأ غوارديولا مسيرته الكروية في الأكاديمية عام 1984 وصولاً الى الدفاع عن ألوان الفريق الأول من 1990 حتى 2001 قبل الانتقال لتدريبه بين 2008 و2012)، كنت أود لو أنهى مسيرته (مع النادي الكاتالوني)، لكن استدامة النادي اليوم مهمة للغاية وما حدث في العام الماضي لم يكن جيدًا حقًا"، في اشارة إلى تداعيات فيروس كورونا.

وأردف "هذا هو سبب وصوله إلى هذه الحالة. أنا ممتنٍ، كمشجع لكرة القدم، لأكثر اللاعبين الاستثنائيين الذين رأيتهم في حياتي. وما هو أهم بكثير من الألقاب التي ساعد برشلونة للفوز بها، كيف ساعدني في أن أصبح مدرباً أفضل وأن أذهب إلى (بايرن) ميونيخ (الالماني) وبعدها إلى إنكلترا".

وتحدث غوارديولا عن العلاقة التي تربطه بميسي قائلاً "العاطفة والأفعال المذهلة أن تكون أمام الفريق وأن تشاهد ما يمكنه فعله بالكرة، مع زملائه في مباراة كرة قدم، يومًا بعد يوم، ومباراة تلو الأخرى، كان يصنع شيئًا فريدًا".

وتابع متوجهاً للأرجنتيني "يمكنني فقط أن أقول لك شكراً جزيلاً لرفع برشلونة إلى مستوى آخر، لجعل برشلونة يهيمن على العالم خلال عقد معه ومع رفاقه. بالطبع أتمنى له في السنوات الأخيرة من مسيرته الأفضل ولن يتم نسيانه، وهذا مؤكد".

وختم "نأمل في يوم من الأيام أن نقول بشكل صحيح انها أفضل مباراة اعتزال على الإطلاق. إنه يستحق ذلك لمساهمته في (رفع) هذا النادي لمستوى آخر ولكن إذا وصل لابورتا إلى هذه الحالة، فذلك لسوء الحظ لأن شخصًا قبله لم يتصرف بشكل جيد" في إشارة الى الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.