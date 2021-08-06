بالونات حارقة من غزة تشعلُ حرائق في إسرائيل

تسببت بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الجمعة باندلاع أربعة حرائق على ما أفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم خدمة الاطفاء لمنطقة الجنوب في بيان "إن طواقمها عملت خلال الساعتين الماضيتين على إطفاء أربعة حرائق اندلعت في اشواك في منطقة إشكول قرب قطاع غزة"، وأن الخبراء خلصوا إلى أن سببها يعود إلى "بالونات حارقة".

وتأتي هذه الحرائق بعد حوادث مماثلة الشهر الماضي ردت عليها الدولة العبرية بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف في القطاع.

كما تأتي في وقت تصاعد التوتر بين اسرائيل وحزب الله اللبناني على الحدود الشمالية.

وأعلن الجانبان الإسرائيلي وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة في 21 أيار/مايو وقفا لإطلاق النار وأنهيا تصعيدا دمويا استمر 11 يوماً وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلا ومقاتلون، فيما قتل في إسرائيل 13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي.

وتفرض إسرائيل على قطاع غزة المكتظ بمليوني فلسطيني حصاراً منذ نحو 15 عاما.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في احتفال عسكري الشهر الماضي إن إسرائيل "لا تتطلع إلى القتال ... ولكن إذا لزم الأمر فلن نتردد وسيكون ردنا قويا".