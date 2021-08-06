دراسة: لقاح جونسون آند جونسون يقي من الوفاة بنسبة تفوق 90%

أظهرت دراسة حديثة أن لقاح جونسون آند جونسون المضاد لـ"كوفيد-19" يوفر الحماية من الوفاة بالمرض بنسبة تفوق 90 في المئة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أجريت هذه الدراسة في جنوب أفريقيا.

ونقلت الوكالة عن الباحثة غليندا غراي، التي شاركت في الدراسة، قولها إن "لقاح جونسون آند جونسون الذي يتكون من جرعة واحدة وفر للعاملين في مجال الرعاية الصحية الحماية من الوفاة بنسبة تتراوح بين 91 بالمئة و96.2 بالمئة".

وأضافت: "هذه هي النتيجة الأساسية التي توصلنا إليها، لافتة إلى أن هذا اللقاح وفر الحماية من الوفاة للعاملين في مجال الصحة".

وكانت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية قد نشرت، في وقت سابق، دراسة تفيد بأن لقاح "جونسون آند جونسون"، أقل فعالية بكثير ضد متغير "دلتا"، مقارنة بالنسخة الأصلية من "كوفيد-19".

وأشارت الدراسة إلى أن أي شخص تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا "جونسون آند جونسون" قد يحتاج إلى تلقي لقاح آخر لتجنب السلالات الجديدة.

في حين نشرت شركة "جونسون آند جونسون" بيانات أولية تشير إلى أن لقاحها كان فعالا ضد متغير "دلتا"، الذي ظهر لأول مرة في الهند، بعد 8 أشهر على الأقل من التلقيح.