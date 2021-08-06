شاهد: ألسنة النيران تستعرّ في قرى على أبواب أثينا وإصابة 16 شخصا على الأقل

وقال وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس إن "نحو عشرة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي في مستوصف إستيا في جزيرة إيفيا بينهم اثنان من رجال الإطفاء".

وأصيب رجل إطفاء وخمسة من السكان بحروق طفيفة في الحريق الذي اجتاح عددا من القرى في شمال أثينا، وتم نقلهم إلى المستشفى مساء الخميس، بحسب وكالة الأنباء اليونانية.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مساء الخميس إن "بلادنا تواجه وضعا صعبا جدا" بسبب عشرات الحرائق التي تجتاح اليونان منذ أسبوع تحت تأثير الحر الشديد.

وأضاف "نواجه ظروفا غير مسبوقة فيما حولت أيام عدّة من موجة الحر البلاد بأكملها الى برميل بارود".

وإلى جانب غابات وقرى في جزيرة إيفيا على بعد 200 كلم شرق أثينا، واجهت قرية أفيدنس حريقا عنيفا ليل الخميس الجمعة بالقرب من جبل بارنس على بعد 30 كلم شمال أثينا.

وذكر مصور ومصور فيديو لوكالة فرانس برس أن رياحا عاتية تؤجج الحريق الذي ما زال مستعرا صباح الجمعة.

أمضى رجال الإطفاء اليونانيون، الذين ينتظرون صباح الجمعة وصول تعزيزات من فرنسا، ليلة صعبة في مواجهة ألسنة النيران التي اندلعت على بعد ثلاثين كيلومتراً من أثينا.

واستيقظت أثينا الجمعة على رائحة الحريق وسحب الدخان، بعدما استعرت النيران مجدداً بعد ظهر الخميس عند سفح جبل بارناس، بعدما أتت على مساحة تقدّر بأكثر من 1200 هكتار منذ الثلاثاء.

وبحسب نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هردالياس، بقيت 57 حريقاً من إجمالي 99 تم إحصاؤها الخميس نشطة حتى المساء، رغم الجهود لإخمادها، خصوصاً في جزيرة إيفيا وفي بيلوبونيز، في غرب وشرق البلاد. وبقي الوضع مثيراً للقلق صباح الجمعة.

في قرية أفيدنيس الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شمال أثينا، شاهد مصوران لفرانس برس نيراناً في الليل قالا إنها الأشد ضراوة. وتسبّبت بإصابة رجل إطفاء وخمسة من السكان بحروق طفيفة، نقلوا إثرها إلى المستشفى، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية.

وتم قطع طريقين رئيسيين، أحدهما سريع يربط أثينا بشمال البلاد، كتدبير احترازي.

ويبذل ما لا يقل عن 450 من رجال الإطفاء اليونانيين جهوداً جبارة للتعامل مع الكارثة، بمؤازرة آليات في البر والجو. ووصل مساء الخميس أكثر من ثمانين عنصراً من رجال الإطفاء الفرنسيين، من جنود ومدنيين، على أن يبدأوا تدخلهم الجمعة، وفق ما أفاد مسؤول فرنسي.

وأعلنت وزارة الحماية المدنية أنها تتوقع وصول طائرتين من فرنسا وثلاث مروحيات من سويسرا إضافة إلى تعزيزات من قبرص والسويد.

وأفادت السلطات الإسرائيلية من جهتها أن إسرائيل سترسل في طائرة مدنية 15 من رجال الإطفاء وشحنة كبيرة من مثبطات اللهب في أقرب وقت ممكن.

بسبب الخطر الشديد، حظرت السلطات السفر أو دخول الغابات والمتنزهات الوطنية حتى 9 آب/أغسطس، وفقاً للحماية المدنية.