حملة التطعيم ضدّ "كورونا" أنقذت أرواح أكثر من 38 ألف شخص في ألمانيا

أكدت مؤسسة بحثية ألمانية أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أنقذت أرواح نحو 38 ألف شخص في ألمانيا التي تلقّى فيها، حتى الآن، 51.8 مليون شخص، أي ما نسبته 62.3 بالمائة من عدد السكّان، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وتلقّى 45 مليون شخص، أي ما نسبته 54.5 بالمائة من السكان، تطعيماً كاملا من جرعتين.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" في تقرير، نشره اليوم السبت أنه وفقاً للإحصاءات والدراسات، فقد "حالت حملة التطعيم دون حدوث نحو 38300 حالة وفاة في سياق موجة كورونا الثالثة" التي تشهدها ألمانيا.

ووفقاً للتقديرات، فإن حملة التطعيم حالت دون إصابة أكثر من 700 ألف شخصٍ بفيروس كورونا، كما حالت دون دخول أكثر من 76 ألفاً مصاباً بالفيروس للمشافي لتلقي العلاج، وحالت أيضاً دون دخول نحو 20 ألف مصاب وحدات العناية المشددة.

وكانت ألمانيا بدأت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في أواخر العام 2020، وتمّ حينها منح الأولوية لكبار السنّ والمقيمين في دور المسنين والأطقم الطبية، والمصابين بأمراض مزمنة، وخلال الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيو الماضي أصبح بإمكان أي شخص الحصول على اللقاح.

ويشار إلى أن معهد "روبرت كوخ" المؤسسة الألمانية المتخصصة في الكشف عن الأمراض المعدية وغير المعدية والوقاية منها ومكافحتها على مستوى البلاد، نشر اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و787639 بعد تسجيل 3206 إصابات جديدة، مضيفاً أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 91778 حالة بعد تسجيل 24 وفاة.