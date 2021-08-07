إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة

نفّذت إسرائيل ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحماس في غزة ليلا ردا على إطلاق بالونات حارقة من الجيب الفلسطيني تسببت بحرائق في جنوب إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش في وقت مبكر السبت.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "ردا على الإطلاق المتواصل للبالونات الحارقة من غزة إلى إسرائيل خلال اليوم، قصفت مقاتلات تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي مجمّعا تابعت لحماس وموقعا لإطلاق الصواريخ".

وأضاف أن "موقع إطلاق الصواريخ كان يقع على مقربة من مناطق مدنية، ما يؤكد مجددا الكيفية التي تواصل حماس من خلالها تعريض المدنيين الفلسطينيين للخطر".

ولم تصدر أي تقارير بعد عن سقوط ضحايا.

وأدت البالونات الحارقة إلى اشتعال أربعة حرائق الجمعة في منطقة إشكول قرب غزة، وفق ما أفادت خدمة الإطفاء الإسرائيلية.

ووقع آخر هجوم من هذا النوع في 25 تموز/يوليو، ورد الجيش الإسرائيلي حينها باستهداف مواقع تابعة لحماس بقصف جوي.

ووقعت حوادث متفرقة، بما فيها عمليات إطلاق بالونات مشتعلة، منذ أنهى وقف لإطلاق النار في 21 أيار/مايو 11 يوما من المواجهات الدامية بين إسرائيل وحماس.

وأدت تلك المواجهات إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم بعض المقاتلين، وفق سلطات غزة. وفي إسرائيل، قتل 13 شخصا، بينهم جندي، بمقذوفات أطلقت من غزة، بحسب الشرطة والجيش.

ويأتي إطلاق البالونات الجمعة بعدما نفّذ الجيش الإسرائيلي قصفا في لبنان ردا على وابل من الصواريخ التي أطلقها حزب الله.