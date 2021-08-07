حركة 5 نجوم الإيطالية تنتخب رئيس الوزراء السابق كونتي زعيما جديدا لها

بدأ رئيس الوزراء الايطالي السابق جوزيبي كونتي اليوم السبت ممارسة مهامه رسميا رئيسا جديدا لحركة خمس نجوم التي تهيمن على البرلمان، لكن استطلاعات الرأي تضعها حاليا في مراتب متأخرة.

وكانت الحركة قد رشحت قبل أشهر كونتي أستاذ القانون السابق الذي استقال من رئاسة الوزراء في كانون الثاني/يناير لهذا المنصب، لكن مشاكل وانقسامات داخلية أرجأت انتخابه.

وتعهد كونتي مواصلة دعم ماريو دراغي الذي تولى رئاسة حكومة وحدة وطنية في شباط/فبراير مهمتها إخراج ايطاليا من أزمة فيروس كورونا.

وصرح كونتي لصحيفة "ايل فاتو كوتيديانو" أن الحزب "سيعمل بشكل جماعي لتقديم الدعم لحكومة دولة لم تخرج بعد من حالة الطوارئ الصحية".

وتولى كونتي في السابق رئاسة حكومتين لحركة خمس نجوم بدون ان يتم انتخابه فعليا في صفوفها، اذ تعاونت معه الحركة المناهضة للمؤسسات بعد فوزها الكبير والمفاجىء في انتخابات 2018 ووضعته على رأس السلطة.

والحركة التي أسسها الممثل الكوميدي الايطالي بيبي غريلو استفادت من غضب الناخبين تجاه التقشف الذي أعقب أزمة الديون في منطقة اليورو بين عامي 2011 و2012 ودفع ايطاليا الى حافة الإفلاس.

لكنها لم تتمكن من تحقيق غالبية تمكنها من الحكم، فشكلت حكومة ائتلافية شعبوية معارضة لأوروبا مع حزب الرابطة اليميني المتطرف.

وبعد نحو عام، تحولت الى تشكيل تحالف مؤيد لأوروبا مع الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.

ولا تزال الحركة جزءا من حكومة دراغي وأكبر حزب في البرلمان، لكن عددا كبيرا من نوابها غادروا أو طُردوا من صفوفها.

ووعد كونتي بترك بصمته في الحكومة التي ضمت معظم الأحزاب السياسية الرئيسية، قائلاً "سنوصل رأينا بصوت حازم وواضح".