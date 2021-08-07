متحورة دلتا تعود بإصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 100 ألف إصابة

تجاوز متوسط الإصابات اليومية الجديدة بوباء كوفيد-19 مائة ألف إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 7 أيام، ليعود إلى المستويات، التي لم تشهدها السلطات الصحية منذ ارتفاع الإصابات خلال الشتاء الماضي.

وارتفع عدد الحالات ودخول المستشفيات بشكل كبير الشهر الماضي، مدفوعًا بمتغير دلتا شديد العدوى. وكان متوسط عدد الحالات في البلاد يبلغ 11 ألف حالة يوميا في أواخر يونيو-حزيران، وقد وصل العدد الآن إلى 107143.

ينتشر الفيروس بسرعة بين السكان غير المحصنين بالتلقيح خاصة في أعماق المناطق الجنوبية. وقد شهدت مستشفيات ولايات فلوريدا ولويزيانا وميسيسيبي حالات اكتظاظ كبيرة بالمرضى.

وتجاوزت الولايات المتحدة لأول مرة متوسط 100 ألف إصابة في نوفمبر-تشرين الثاني وبلغت ذروتها عند حوالي 250 ألفا في أوائل يناير-كانون الثاني قبل أن تصل إلى أدنى مستوى لها في أواخر يونيو-حزيران.