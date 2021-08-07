بيغاسوس: 17 صحفيا ينضمون لقضية "مراسلون بلا حدود" ضد شركة "إن إس او" الإسرائيلية

تقدم 17 صحفيا من سبعة بلدان استهدفهم برنامج "بيغاسوس" للتجسس، الجمعة بشكوى لدى منظمة مراسلون بلا حدود ضد شركة "إن إس او" الإسرائيلية التي طورت البرنامج، وفق ما اعلنت المنظمة.

وقالت المنظمة إن هؤلاء الصحفيين الذين يشتبه بأنهم كانوا ضحايا برنامج المراقبة المذكور "انضموا رسميا إلى الشكوى التي قدمتها مراسلون بلا حدود" مع صحفيَين فرنسيَين من أصل مغربي هما المعطي منجب وعمر بروكسي أمام نيابة باريس في العشرين من تموز/يوليو.

ينحدر الصحفيون المستهدفون من أذربيجان والمكسيك والهند واسبانيا والمجر والمغرب وتوغو، و"هم يعلمون أو لديهم أسباب جدية للاعتقاد أن حكوماتهم تجسست عليهم".

أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحفيا

وأوضحت المنظمة أن "العديد من هؤلاء هم منذ أعوام عدة ضحية انتقام حكوماتهم، على غرار هشام المنصوري في المغرب أو سواتي شاتورفيدي في الهند".

وأضافت أن "بعضهم تجسست عليه دولة أجنبية من مثل الاسباني اينياسيو سيمبريرو الذي يرجح أنه خضع لمراقبة المغرب".

وكشف تحقيق نشره ابتداء من 18 تموز/يوليو كونسورسيوم يضم 17 وسيلة إعلام دولية أن برنامج بيغاسوس الذي صنعته شركة ان اس او الاسرائيلية، أتاح التجسس على أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 سياسي وسياسية و85 ناشطا حقوقيا، إضافة إلى 65 رئيس شركة من دول مختلفة.

ويستند هذا التحقيق إلى قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن للشركة الإسرائيلية منذ 2016، وحصلت عليها منظمتا العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز".

قضية الصحفيين أحيلت رسميا إلى الأمم المتحدة

وأوردت مراسلون بلا حدود أنها "احالت رسميا على الأمم المتحدة قضية هؤلاء الصحفيين" بهدف "الحصول على توضيحات من الدول التي يشتبه بانها لجأت الى بيغاسوس للتجسس عليهم".

وطالبت المنظمة أيضا "بفرض أنظمة دولية صارمة على تصدير وبيع واستخدام برامج المراقبة على غرار بيغاسوس".

وتقدم 19 صحفيا بشكاوى لدى مراسلون بلا حدود في فرنسا و"فوضوا المنظمة اللجوء معهم الى آليات الامم المتحدة"، وفق المنظمة.

وتضاف هذه الشكاوى إلى نظيرات لها قدمتها في فرنسا مجموعة ميديابارت وصحيفة لو كانار انشينيه ودومينيك سيمونو والنقابة الوطنية للصحفيين ومركز الخليج لحقوق الانسان.