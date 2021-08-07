شاهد: انشالُ عربة قطارٍ خرجت عن السكّة وسقطت في وسط نهرٍ بالنمسا

في النمسا، وعند الحدود الفاصلة بين ولايتي سالزبورغ وستيريا، انتشلت السلطات عربة قطار ركّاب كانت خرجت عن السكّة قبل شهر وسقطت في نهر مورا ما تسبب حينها في إصابة 17 طفلاً وفتىً كانوا من بين 56 راكباً داخل العربة.

العربة التي سقطت من على ارتفاع نحو 4 أمتار أعلى جسر نهر مور وانقلبت على جانبها في النهر، استغرقت التحضيرات لعملية انتشالها مدّة أسبوعين، تمّ خلالها تثبيت رافعة وزنها 450 طناً رفعت العربة في مشهد تابعه الكثيرون من أبناء المنطقة.