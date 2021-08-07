شاهد: انشالُ عربة قطارٍ خرجت عن السكّة وسقطت في وسط نهرٍ بالنمسا

في النمسا، وعند الحدود الفاصلة بين ولايتي سالزبورغ وستيريا، انتشلت السلطات عربة قطار ركّاب كانت خرجت عن السكّة قبل شهر وسقطت في نهر مورا ما تسبب حينها في إصابة 17 طفلاً وفتىً كانوا من بين 56 راكباً داخل العربة.
العربة التي سقطت من على ارتفاع نحو 4 أمتار أعلى جسر نهر مور وانقلبت على جانبها في النهر، استغرقت التحضيرات لعملية انتشالها مدّة أسبوعين، تمّ خلالها تثبيت رافعة وزنها 450 طناً رفعت العربة في مشهد تابعه الكثيرون من أبناء المنطقة.
No Comment المزيد من
شاهد: اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومتظاهرين في شوارع بانكوك
شاهد: استمرار المواجهات الدامية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية
شاهد: اليونان تكافح الحرائق مع تواصل موجة الحر
شاهد: أمطار غزيرة وفيضانات في شمال إيطاليا
شاهد: كلاب مدربة للترفيه عن الأطفال المرضى في مستشفى في تشيلي
شاهد: الحرائق تتواصل في كاليفورنيا والسلطات تكافح النيران وتجلي السكان
شاهد: اشتباكاتٌ عنيفة بين محتجين وبين عناصر الأمن اللبناني وسط بيروت
شاهد: محاولات جوية لاحتواء حريق اندلع بغابة في كاليفورنيا
شاهد: محاولات مضنية للسيطرة على الحرائق المستمرة في اليونان
شاهد: مدينة ووهان الصينية تعيد إطلاق الاختبارات الجماعية ضد كوفيد-19
شاهد: جنوب السودان يؤدي اليمين الدستورية في برلمان جديد تعهد بموجب اتفاق السلام
شاهد: المزارعون الأتراك ينقلون مواشيهم إلى الشاطئ لحمايتهم من الحرائق
شاهد: اندلاع حرائق جديدة في اليونان وإخلاء بلدات
شاهد: سكان جنوب تركيا يفرون من حرائق الغابات
شاهد: تسارع وتيرة التطعيم ضد كورونا في تونس