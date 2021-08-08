شاهد: عرض عسكري في كولومبيا احتفالا بعيد الجيش الوطني

حضر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عرضا عسكريا للاحتفال بعيد الجيش الوطني للبلاد ، الذي يتم الاحتفال به في ذكرى معركة بوياكا التي توافق تاريخ الـ 7 أغسطس-آب، وهي معركة حاسمة في الكفاح من أجل الاستقلال.

وخلال معركة بوياكا انتصر العسكري والسياسي الفنزويلي و مؤسس ورئيس كولومبيا الكبرى سيمون بوليفار على الجيش الاسباني ومهدت هذه المعركة لاستقلال كولومبيا، وبالتالي نهاية هيمنة اسبانيا على أمريكا اللاتينية. ووقعت معركة بوياكا بإدارة بوياكا في شمال شرق كولومبيا.