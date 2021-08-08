طالبان تسيطر على ثالث عاصمة ولاية ومعارك طاحنة في ساري بول

سيطرت حركة طالبان الأحد على مدينة قندوز الكبيرة في شمال أفغانستان التي أصبحت ثالث عاصمة ولاية يستولي عليها المتمردون خلال 48 ساعة، فيما تحتدم المعارك في عاصمة ولاية رابعة.

وقال مراسل وكالة فرانس برس في قندوز "سقطت قندوز. سيطرت طالبان على جميع المباني الرئيسية في المدينة" التي وقعت ثلاث مرات بأيدي المتمردين منذ 2015.

وفي ساري بول، وهي عاصمة ولاية أخرى في شمال غرب البلاد "دخلت طالبان وسط المدينة" و"القتال مستمر في الشوارع"، وفق النائبة في البرلمان عزيزة جاليس.

وسيطرت طالبان على عاصمتي ولايتين منذ الجمعة. لكن سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد سيكون الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الحركة هجومهم في أيار/مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.

وتخلت القوات الحكومية الأفغانية إلى حد كبير عن الريف للمسلحين لكنها تدافع الآن عن مدن في جميع أنحاء البلاد. وكانت طالبان قد اسنولت الجمعة على أول عاصمة لولاية هي زرنج في نيمروز ثم في اليوم التالي على شبرغان في جوزجان.