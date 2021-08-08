شاهد: مسيرة فخر المثليين في أمستردام وسط إجراءات احترازية

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة الفخر بأمستردام، وهي المسيرة التي تنظم للمطالبة بالمزيد من المساواة في الحقوق لمجتمع المثليين. والمسيرة الاحتجاجية هي جزء من أسبوع الفخر السنوي، الذي بدأ نهاية الأسبوع الماضي

وقد قرر المشاركون التجمع في منتزه مارتن لوثر كينغ، والسير عبر ريجنسترات وروكين ودام والتوجه إلى محطة أمستردام المركزية. وفقا لمتحدث رسمي، يشارك أكثر من 5 آلاف شخص في المسيرة.

وقد توقعت المنظمة أن يشارك الكثير من الأشخاص في مسيرة الفخر بعد أن تمّ إلغاء المظاهرة العام الماضي بسبب القيود التي تمّ اعتمادها على خلفية جائحة كورونا. ولن يتم تنظيم حفلات بالشوارع خلال النسخة الخامسة والعشرين لمسيرة الفخر بأمستردام، إذ تم إلغاء موكب القارب الاحتفالي على قنوات أمستردام والذي كان مخططًا له بالفعل هذا الأحد، للعام الثاني على التوالي.

ويسعى المشاركون في مسيرة الفخر إلى لفت الانتباه إلى حقوق المثليين في جميع أنحاء العالم، ولهذا فقد قرروا رفع 71 علما للدول التي لا تزال المثلية فيها محظورة. وتعتبر الأعلام جزءًا من مشروع "صفر علم" والتي سبق وأن تمّ رفعها الأسبوع الماضي إلى جانب راية ترمز إلى الحداد.