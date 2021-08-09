شاهد: سكان جزيرة إيفيا اليونانية يلجؤون إلى عبارة للإحتماء من الحرائق المستمرة

تحولت عبارة انقاذ تم إرسالها إلى جزيرة إيفيا في اليونان لإجلاء الناس عن طريق البحر جراء امتداد الحرائق إلى ملجأ مؤقت للمقيمين في الجزيرةز ولم يجد السكان وسيلة آخرى للفرار نحو ميناء أديبسوس الرئيسي بشمال إيفيا.

وكانت العبارة صباح الإثنين ممتلئة بعشرات السكان المحليين، وكثير منهم اصطحبوا حيواناتهم الأليفة. اتخذ بعضهم الكراسي في العبارة للنوم، فيما اختار آخرون كراسي الاستلقاء في شاطئ بيفكي المغطى بالحصى.

وانقطعت الامدادات في معظم القرى المجاورة وبقيت العديد منها بدون كهرباء ومياه صالحة للشرب بسبب الحريق.

حريق إيفيا هو الأشد من بين العشرات التي اندلعت في أنحاء اليونان الأسبوع الماضيز وتعاني البلاد من أسوأ موجة حر منذ ثلاثة عقود أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية لعدة أيام.

وأدت الحرارة، التي تجتاح البلاد في أوج صيف حار بشكل خاص، إلى تحويل غابات اليونان، بما في ذلك مساحات كبيرة من أشجار الصنوبر القابلة للاشتعال بسهولة، إلى علب اشعال جافة جدًا.