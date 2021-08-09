شاهد: إحياء الذكرى 76 للكارثة النووية في مدينة ناجازاكي اليابانية

احتفى سكان مدينة ناجازاكي اليابانية الإثنين بالذكرى الـ 76 لكارثة الهجوم النووي الأمريكي للمدينة الواقعة في جنوب اليابان والذي أسفر عن مقتل 70 ألف شخص.

وبعد دقيقة الصمت تكريما لأرواح الضحايا في حديقة السلام، قدم العمدة توميهيسا تاوي خطابا، حث فيه الحكومة اليابانية على أخذ زمام المبادرة في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في شمال شرق آسيا.

وأشار تاوي إلى الولايات المتحدة وروسيا اللتين تمتلكان أضخم ترسانة من الأسلحة النووية في العالم، لبذل المزيد من الجهود من أجل نزع السلاح النووي، كما أعرب عن قلقه تجاه تحديث وتطوير الأسلحة النووية.

قصفت الولايات المتحدة مدينة ناجازاكي في 9 أغسطس/ آب عام 1945 بعد ثلاثة أيام من الهجوم النووي على هيروشيما والذي قتل حوالي 140 ألف شخصا.

استسلمت اليابان في 15 أغسطس/آب، منهية بذلك الحرب العالمية الثانية.