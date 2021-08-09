عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

اليابان

شاهد: إحياء الذكرى 76 للكارثة النووية في مدينة ناجازاكي اليابانية

بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
تصاعد الدخان بعد انفجار ثاني قنبلة في مدينة ناغازاكي اليابانية.
تصاعد الدخان بعد انفجار ثاني قنبلة في مدينة ناغازاكي اليابانية.   -   حقوق النشر  AP/AP1945
حجم النص Aa Aa

احتفى سكان مدينة ناجازاكي اليابانية الإثنين بالذكرى الـ 76 لكارثة الهجوم النووي الأمريكي للمدينة الواقعة في جنوب اليابان والذي أسفر عن مقتل 70 ألف شخص.

وبعد دقيقة الصمت تكريما لأرواح الضحايا في حديقة السلام، قدم العمدة توميهيسا تاوي خطابا، حث فيه الحكومة اليابانية على أخذ زمام المبادرة في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في شمال شرق آسيا.

وأشار تاوي إلى الولايات المتحدة وروسيا اللتين تمتلكان أضخم ترسانة من الأسلحة النووية في العالم، لبذل المزيد من الجهود من أجل نزع السلاح النووي، كما أعرب عن قلقه تجاه تحديث وتطوير الأسلحة النووية.

قصفت الولايات المتحدة مدينة ناجازاكي في 9 أغسطس/ آب عام 1945 بعد ثلاثة أيام من الهجوم النووي على هيروشيما والذي قتل حوالي 140 ألف شخصا.

استسلمت اليابان في 15 أغسطس/آب، منهية بذلك الحرب العالمية الثانية.

المصادر الإضافية • أ ب