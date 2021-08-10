بنغلادش توقف نجما على الشبكات الاجتماعية بسبب فيديو رقص على درج مسجد

أعلنت شرطة بنغلادش الإثنين توقيف أحد نجوم الشبكات الاجتماعية لتصويره مقطع فيديو يظهره وهو يرقص بجانب امرأة داخل مسجد.

وقالت الشرطة إن مقطع الفيديو أثار غضبا على الإنترنت في الدولة ذات الأغلبية المسلمة، وقد أوقف ياسين البالغ 20 عاما في منزله في داودكاندي على بعد 60 كيلومترا من العاصمة دكا.

وقالت الشرطة إنها تبحث أيضا عن المرأة التي ظهرت في الفيديو.

وصوّر ياسين المقطع الشهر الماضي ونشره عبر صفحته على موقع "لينكي" لتشارك الفيديوهات.

وقد أظهر الفيديو الشاب ياسين يرقص مع امرأة على درج مسجد داودكاندي، وهو من 50 مسجدا بنتها الحكومة البنغلادشية أخيرا.

وتم تعليق حسابه منذ ذلك الحين لكن الشرطة قالت إن مقاطع فيديو رقص ياسين جذبت أكثر من 940 ألف متابع.

وقال قائد شرطة المدينة أمين الإسلام لوكالة فرانس برس إن الشاب "أوقف بموجب قانون الأمن الرقمي بتهمة الاساءة للمشاعر الدينية"، مضيفا إن الرقص "دنّس المسجد".

وقد أوقفت الشرطة في بنغلادش، البلد العلماني رسميا، عشرات الأشخاص بتهمة المس بالمشاعر الدينية المسلمة، بما يشمل أشخاصا من الهندوس والأقليات الدينية الأخرى بتهمة الإساءة للقرآن أو نشر تعليقات من شأنها الإضرار بالمشاعر الدينية.

وفي أيلول/سبتمبر، حُكم على رجل هندوسي بالسجن سبع سنوات بتهمة إهانة النبي محمد على فيسبوك.

وسُجن كثر بتهمة بالتجديف في بنغلادش، بينهم مدونون علمانيون، فيما تعرض آخرون لهجمات من إسلاميين متطرفين في السنوات الأخيرة.