شاهد: طريقة مبتكرة لزيادة التطعيم ضد كوفيد-19 بين الشباب في برلين

قام نادي أرينا الليلي المخصص للرقص والموسيقى، بدمج حفلة موسيقية وتقديم اللقاح في ذات الوقت، في مدينة برلين، كخطوة لتشجيع الشباب على التطعيم ضد كوفيد-19.

ويقول جينس كواد، مدير مركز التطعيمات التابع للصليب الأحمر الألماني، بأن نادي أرينا خصص عدة ليال سيدمج فيها الحفل بالتطعيم خلال شهر أغسطس/آب. وأضاف" ما زلنا في الساعات الأولى من التجربة، ولكننا راضون جدًا، خارج الباب لا يزال هناك طابور من الأشخاص الذين يرغبون في الدخول."

وتقول أورا لوكالة فرانس برس وهي تنتظر الدخول " أنا مهتمة بالحفلة، ولكن أيضا أريد اللقاح".

بدأت ألمانيا حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في أواخر العام 2020، ومنحت الأولوية لكبار السنّ والمقيمين في دور المسنين والأطقم الطبية، والمصابين بأمراض مزمنة، وخلال الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيو الماضي أصبح بإمكان أي شخص الحصول على اللقاح.

وصرح معهد "روبرت كوخ " المسؤول عن الكشف عن الأمراض المعدية والوقاية منها أن حوالي 52 مليون شخص في ألمانيا قد أخذ جرعة واحدة من اللقاح وتلقّى 45 مليون شخص، أي ما نسبته 54.5 بالمئة من السكان، تطعيماً كاملا بجرعتين.