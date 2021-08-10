شاهد: غروب الشمس يكسوه ضباب أحمر بسبب حرائق الغابات في جزيرة إيفيا اليونانية

أظهر مقطع فيديو لخدمة (timelapse) فوق جزيرة إيفيا السماء وهي تتحول إلى ضباب أحمر أثناء غروب الشمس بسبب حرائق الغابات التي تجتاح الجزيرة اليونانية.

رغم أن الحرائق بمعظمها مستقرة أو تضعف منذ أسبوعين في اليونان، إلا أن الحريق في شمال ايفيا، ثاني أكبر جزر اليونان بعد كريت، يبقى أكبر مصدر للقلق، ويبدو المشهد فيها مرعبا.

وفي كلمة متلفزة قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن البلاد شهدت في الأيام الأخيرة اندلاع أكثر من 580 حريقا، مشيرا إلى أن اليونان تواجه "غضبا للطبيعة لا سابق له".

وقال ميتسوتاكيس "بسبب موجة الحر غير المسبوقة والجفاف الطويل الأمد، يصعب إخماد" الحرائق.

وتقدّم باعتذار من مواطنيه عن "نقاط ضعف" قد تكون شابت استجابة الدولة لهذه الحرائق، وتعهّد بتصحيح الأخطاء ومحاسبة "كل" المسؤولين.

وقال ميتسوتاكيس "ربّما قمنا بكل ما هو ممكن، لكن في حالات عدة لم يكن ذلك كافيا".

وأعلنت المفوضية الأوروبية الإثنين أنها زادت في الأيام الماضية عدد الطائرات والمروحيات ورجال الإطفاء الذين يرسلون إلى اليونان لكن أيضا إلى ألبانيا ومقدونيا الشمالية وتركيا لمساعدة هذه الدول على مكافحة الحرائق.

وقالت المفوضية في بيان إن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 14 طائرة لمكافحة الحرائق وثلاث مروحيات وحوالي 1300 رجل إطفاء و250 آلية لمساعدة هذه الدول.

في اليونان تم نشر تسع طائرات (قدمتها فرنسا والسويد وكرواتيا واسبانيا وقبرص) وحوالى ألف عنصر اطفاء و200 آلية.

وأعلنت عدة دول نهاية الأسبوع الماضي (فرنسا والمانيا وبولندا والنمسا وسلوفاكيا) أنها تستعد لارسال فرق إضافية من رجال الإطفاء الى اليونان. وسينضم هؤلاء الى فرق سبق أن أرسلتها قبرص وجمهورية تشيكيا ورومانيا وفرنسا بحسب المفوضية.