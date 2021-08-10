مع انتقاله إلى سان جرمان.. ميسي يصبح أيقونة باريس الجديدة

تملك العاصمة الفرنسية باريس معالم أثرية شهيرة: برج إيفل، متحف اللوفر وقوس النصر، أما الآن فهي على وشك أن تملك أيضا الأيقونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيوقع في الساعات القليلة المقبلة عقد انتقاله رسميا إلى صفوف نادي العاصمة باريس سان جرمان.

أقلعت طائرته الخاصة من مطار إل برات في برشلونة ظهر الثلاثاء تزامنا مع إزالة صورة عملاقة له في ملعب كامب نو الخاص بالنادي الكاتالوني.

بالنسبة إلى "لا بولغا" وهو لقب ميسي ولبرشلونة، فإنها نهاية قصة حب استمرت 21 عاما كانت مليئة بالإنجازات والنجاحات لابن مدينة روزاريو الأرجنتينية التي تركها بعمر 13 عاما، قبل أن يسدل الستار على مسيرة في صفوف النادي الإسباني حصد فيها 35 لقبا.

قام النجم الأرجنتيني بتوديع فريقه الأحد خلال مؤتمر صحافي مؤثر أشار فيه بأنه يعتبر أولاده كاتالونيين أكثر منهم أرجنتينيين ليؤكد مدى تعلقه بهذه المدينة.

انتظر ميسي حتى بلوغ الرابعة والثلاثين من عمره لكي يتوج ببطولة كوبا أميركا الشهر الماضي بفوز الأرجنتين على البرازيل بقيادة صديقه نيمار بهدف وحيد في المباراة النهائية على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، وذلك بعد أن لازمه الفشل في المباراة النهائية ثلاث مرات في البطولة القارية، كما سقط أيضا في نهائي مونديال البرازيل عام 2014.

كبر ميسي في صفوف برشلونة حتى أصبح نجما كرويا عالميا حصد جائزة الكرة الذهبية ست مرات (رقم قياسي) وبات أحد أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الملاعب على مر الأزمنة.

لكنه في السنوات الاخيرة بات يشكل عبئا على برشلونة الذي يرزح تحت ديون طائلة ولم يعد باستطاعته تأمين الأجر السنوي لنجمه العالمي على الرغم من أن الأخير أكد بأنه كان راضيا بتقاضي نصف راتبه، لكن برشلونة اصطدم أيضا بسقف الأجور الذي وضعته رابطة الأندية الإسبانية وبالتالي لم تعتمد الأخيرة الاتفاق الذي كان توصل إليه اللاعب وناديه.

وكان المدير الرياضي في برشلونة رامون بلانيس اعترف العام الماضي "الزواج بين ميسي وبرشلونة جلب الكثير إلى الطرفين. يجب أن نكن احتراما كبيرا لما يمثله ميسي ولتاريخه أيضا".

وعلق زميل برشلونة السابق آندريس إنييستا على انتقال ميسي إلى باريس سان جرمان في حديث لوكالة فرانس برس "سيكون من الصعب رؤيته يدافع عن ألوان قميص آخر غير برشلونة. لقد عاش كل حياته في برشلونة. إنه لاعب ملهم لم أر في حياتي لاعبا مثله".

لم يعد ميسي اليوم المراوغ الذي لا يكل على أرضية الملعب كما فعل مثلا خلال سلسلة مراوغاته في المباراة ضد خيتافي في 18 نيسان/ابريل عام 2007 والذي اختير أفضل هداف في تاريخ النادي الكاتالوني، لكنه يبقى ماكينة لتسجيل الأهداف وصناعتها.

هداف برشلونة التاريخي

يبقى ميسي أفضل هداف في تاريخ برشلونة حيث سجل 672 هدفا في 778 مباراة، اللاعب الأكثر تهديفا خلال عام بأكمله (91 هدفا عام 2012)، و اللاعب الأكثر نيلا للألقاب في صفوف برشلونة بينها دوري أبطال اوروبا أربع مرات أعوام 2006 و2009 و2011 و2015.

إلى جانب الأرقام، يملك ميسي ذكريات ستظل ماثلة في أذهان أنصار برشلونة لا سيما في مباريات الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد وثلاثيته الشهيرة خلال فوز فريقه الكاسح 6-2 في عقر دار الأخير ملعب سانتياغو برنابيو عام 2009، أو الفوز الشهير الآخر بخماسية نظيفة على ملعب كامب نو في العام التالي.

لطالما كان ميسي ركيزة نجاحات برشلونة على الرغم من أنه كان محاطا بلاعبين يملكون فنيات عالية أمثال انييستا وتشافي والكاميروني صامويل ايتو، ثم لاحقا البرازيل نيمار والأوروغوياني لويس سواريز.