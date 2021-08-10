صانعات أفلام إسبانيات يستنكرن منح جوني ديب جائزة بمهرجان سان سيباستيان

أثار قرار مهرجان سان سيباستيان السينمائي منح الممثل الأمريكي جوني ديب أرفع جوائزه غضب مجموعة من رائدات صناعة الأفلام في إسبانيا.

ورأت صانعات الأفلام أن خطوة كهذه ستضر بسمعة المهرجان، بعد أن حكم قاض بريطاني العام الماضي بصحة مزاعم العنف الأسري ضد الممثل إلى حد كبير.

قالت كريستينا أندرو، رئيسة الجمعية الإسبانية لصانعات الأفلام ووسائل الإعلام السمعية والبصرية، إنها "فوجئت جدًا" بالقرار الذي أُعلن يوم الاثنين بمنح ديب جائزة دونوستيا في الدورة التاسعة والستين للمهرجان الشهر المقبل.

الجائزة الأرفع التي يقدمها المهرجان تعتبر تكريماً للإنجازات على مدى الحياة.

وأضافت أندرو لوكالة أسوشيتد برس: "هذا يسيء بشكل كبير للمهرجان وقيادته، وينقل رسالة مروعة للجمهور مفادها: "لا يهم إذا كنت معتديا طالما أنك ممثل جيد"، وأعلنت أن الجمعية التي لها صلات وثيقة بمهرجان سان سيباستيان "تدرس الخطوات التالية".

يقام مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي في شمال إسبانيا في الفترة ما بين 17 و 25 أيلول/ سبتمبر من هذا العام. ومن المتوقع أن يحضر ديب لتسلم الجائزة بشكل شخصي يوم 22 أيلول/ سبتمبر، لتكون ثالث مرة يشارك فيها في هذه التظاهرة السينمائية.

يذكر أنه في العام الماضي، خسر ديب قضية تشهير رقعها ضد صحيفة بريطانية اتهمته بالعنف المنزلي، وحكم قاضٍ أن المزاعم كانت "صحيحة إلى حد كبير".

في آذار/ مارس، رفضت محكمة بريطانية طلب ديب استئناف الحكم القاضي باعتدائه على زوجته السابقة، أمبر هيرد، معللة الرفض بأن محاولته إلغاء القرار "ليس لها فرصة نجاح حقيقية".

يقاضي كذلك ديب هيرد في فيرجينيا ويطالبها بـ 50 مليون دولار بسبب مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست عن العنف المنزلي. أجل النظر في هذه القضية حتى نيسان/ أبريل 2022.