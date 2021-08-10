كوكبة من النجوم تشارك في مبادرة لزيادة الوعي حول المناخ وعدالة التلقيح

تستضيف مدن عدة حول العالم حفلات موسيقية تحييها كوكبة من النجوم بينهم بيلي إيليش وإد شيران و"كولدبلاي"، في 25 أيلول/سبتمبر المقبل في إطار مبادرة "غلوبال سيتيزن لايف" الرامية لزيادة الوعي بشأن التغير المناخي والفقر والعدالة في توزيع اللقاحات.

حفلات في نيويورك وباريس ولاغوس

وكانت نيويورك وباريس ولاغوس أولى المدن التي تم الإعلان عنها الثلاثاء في إطار المبادرة التي ستستمر 24 ساعة وستُعرض في جميع أنحاء العالم عبر محطات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وإضافة إلى إيليش و"كولدبلاي"، يشارك في الحفلة التي ستستضيفها نيويورك في حديقة سنترال بارك مشاهير آخرون بينهم جنيفر لوبيز وكاميلا كابيلو وشون مينديز وبورنا بوي.

تغير المناخ والإنصاف في توزيع اللقاحات والمجاعة

أما في العاصمة الفرنسية فسيكون إد شيران أبرز المشاركين في الحفلة التي ستقام عند ميدان شان دو مارس المحاذي لبرج إيفل، إضافة إلى "بلاك أيد بيز" وهير ودوجا كات، فيما سيكون العازف النيجيري فيمي كوتي على رأس المشاركين في الحفلة التي ستقام في لاغوس.

ومن المقرر الإعلان عن المزيد من مواقع الحفلات والفنانين المشاركين ضمن هذه المبادرة في الأسابيع المقبلة.

وقالت منظمة "غلوبال سيتيزن" غير الحكومية في بيان "عبر القارات الست، سيساعد الفنانون في حشد المواطنين لمطالبة الحكومات والشركات الكبرى والمحسنين بالعمل معا للدفاع عن كوكبنا والتغلب على الفقر".

وأشارت إلى إنها تركز على "التهديدات الأكثر إلحاحا وتلك المتداخلة التي تصيب أولئك الذين يعانون من الفقر بشدة - تغير المناخ والإنصاف في توزيع اللقاحات والمجاعة".

كذلك سيستغل فنانون آخرون نجوميتهم، بينهم "بي تي اس" ولوردي و"ميتاليكا" وذي ويكند، لدعم هذه المبادرة، إما من خلال عروض حية أو مصورة.

واختير موعد هذا الحدث ليتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، وللدفع نحو خطوات ملموسة خلال قمة مجموعة العشرين في الشهر التالي ومؤتمر الأطراف المناخي السادس والعشرين في غلاسكو في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشارت مبادرة "غلوبال سيتيزن" إلى أنها تريد بشكل عاجل زراعة مليار شجرة، وتوصيل مليار لقاح إلى البلدان الأكثر فقرا، ووجبات غذائية لـ41 مليون شخص على شفير المجاعة.