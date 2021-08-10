شاهد: مصممة مصرية تسعى لإحياء فن صباغة القماش التقليدي

تعمل المصممة المصرية سمر حسنين على تحسين فن الباتيك منذ سنوات لكنها تقول إن التقنية اختفت في مصر.

ينطوي الباتيك على صنع قطعة قماش منقوشة عن طريق وضع الشمع الذائب عليها قبل غمسها في الصبغة أو الطلاء عليها بفرشاة. ثم يُغمر القماش في الماء المغلي لإذابة الشمع.

تقول سمر حسنين:"لقد اختفى الباتيك (في مصر) لأنه لم يشارك أحد بمهاراته. بصفتي مُدرسة، أجد أنه من المهم جداً توفير أكبر قدر ممكن من التدريب، لأن الناس يدركون مدى صعوبة ذلك عندما يبدأون في تعلم التقنيات" .

يمكن أن يختلف طول عملية صنع الباتيك من أسبوع إلى عدة أشهر، حسب عدد الألوان والأنماط والحجم.

هناك قلق من كثرة أقمشة الباتيك الأجنبية في مصر. لذلك يريد بعض المصممين إنشاء أسواق محلية خاصة بهم.

وتضيف حسنين: "منافسنا الرئيسي في الباتيك هو جنوب شرق آسيا. إنهم يتمتعون بسمعة طيبة لفترة طويلة جداً، لذلك نحتاج إلى ابتكار شيء فريد مرتبط بنا ويمكن للناس تحديده".

يُصنع نسيج الباتيك في بلدان أخرى في جميع أنحاء إفريقيا باستخدام تقنية تعود إلى العصر الذهبي القديم لصناعة النسيج.