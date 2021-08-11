المرشّح لخلافة ميركل يُطلق حملته الانتخابية من داخل حلبة ملاكمة

من داخل حلبة ملاكمة، أطلق مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أرمين لاشيت، حملته للانتخابات العامة في البلاد التي تشهد تراجعاً حاداً في شعبية المحافظين، وفقاً لآخر استطلاعات للرأي.

وأمام كاميرات مصوّري وكالات الإعلام الذين احتشدوا حول الحلبة في نادٍ للشباب في مدينة فرانكفورت، سدد المرشح لاشيت، لكمات تدريبية على يدي أحد اللاعبين الذي أخذ يشجّع المرشح المحافظ على تسديد لكماتٍ أقوى وأكثر دقّة.

وكانت أحدث استطلاعات للرأي بيّنت تراجعاً بنسبة 23 بالمائة في أعدادٍ المؤيدين لحزب ميركل؛ الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشريكه الحزب الاجتماعي المسيحي، وذلك مع انطلاق الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامّة المقرر في شهر أيلول/سبتمبر المقبل والتي سيتحدد وفقاً لنتائجها من سيخلف ميركل التي تترك كرسي المستشارية الذي شغلته مدة 16 عاماً.

يذكر أن كاميرات التصوير رصدت لاشيت وهو يضحك خلف رئيس البلاد عندما كان يلقي بياناً عن الفيضانات الكارثية التي اجتاحت مناطق من ألمانيا، علماً أن لاشيت حاكمٌ لولاية شمال الراين - ويستفاليا التي تعدّ أكثر المناطق تضرراً من الفيضانات التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الماضي.

ويتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع في 26 أيلول/سبتمبر لانتخاب برلمان جديد، ومن المرجح أن يقود أقوى حزب تشكيل حكومة جديدة ويتولى منصب المستشار المقبل.