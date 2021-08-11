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ألمانيا

الجريمة أثارت صدمة في ألمانيا..بدء محاكمة رجل بتهمة قتل شخص وأكل أجزاء من جسده

بقلم:  يورونيوز
المدعى عليه المشتبه في قتله لرجل وأكل أجزاء من جسده يجلس في قاعة محكمة في برلين، ألمانيا، الثلاثاء 10 أغسطس 2021
المدعى عليه المشتبه في قتله لرجل وأكل أجزاء من جسده يجلس في قاعة محكمة في برلين، ألمانيا، الثلاثاء 10 أغسطس 2021   -   حقوق النشر  Paul Zinken/dpa via AP
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انطلقت في برلين الثلاثاء محاكمة مدرّس يبلغ 41 عاما يُشتبه في قتله رجلا أربعينيا آخر وأكل لحمه، وهي جريمة مروعة أثارت صدمة في ألمانيا.

ولم يقم المشتبه به شتيفان ر. الذي كان يرتدي قميصا أخضر بأي رد فعل، كما لم يتفوه بأي كلمة عند تلاوة التهمة الموجهة إليه.

وتشتبه النيابة العامة في ارتكابه قبل حوالى عام "جريمة قتل جنسية مع ظروف مشددة للعقوبة" راح ضحيتها رجل آخر يبلغ 43 عاما. وقد قام المشتبه به بفعلته داخل شقته "بطريقة غير معروفة حتى الآن"، قبل أن يأكل أجزاء من ضحيته.

وكان الرجلان قد التقيا قبل فترة وجيزة من خلال موقع إلكتروني للمواعدة.

وتوقفت جلسة الثلاثاء بناء على طلب الدفاع الذي انتقد النيابة العامة لعدم عرض قضية الادعاء بأكملها على المحكمة. وأمر القاضي على الفور بتأجيل الجلسة لمدة أسبوع.

وظهرت القضية في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما اكتشف متنزهون عظاما بشرية بلا لحم في حديقة في شمال برلين.

وأثبت التحقيق أن هذه العظام تعود إلى رجل مفقود.

ومن خلال تحليل هاتف الضحية، تمكن المحققون من التعرف على سائق سيارة أجرة قاده إلى منزل المتهم. ثم عثرت الشرطة على آثار دماء وأجزاء أخرى من الجسم وأدوات عدة بينها منشار في شقة المشتبه به.

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وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المشتبه به أستاذ للرياضيات والعلوم الفيزيائية يدرّس في مدرسة ثانوية في حي بانكو شمال شرق برلين. أما ضحيته المزعومة فهو عامل بناء في سن 43 عاما فُقد أثره منذ أوائل أيلول/سبتمبر.

المصادر الإضافية • أ ف ب