شاهد: عشاق ميسي أمام متجر نادي باريس سان جيرمان في الشانزليزيه للحصول على قميصه الجديد

في اليوم التالي من وصول "ساحر" الكرة المستديرة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعيد تعاقده مع النادي الباريسي لمدة عامين، مع سنة إضافية اختيارية، اصطف عشاق نجم نادي برشلونة السابق في طوابير أمام متجر نادي باريس سان جيرمان لشراء قميص ميسي "الثمين" والذي سيحمل الرقم 30.

وعلى ما يبدو، فلن يكون القميص 30 من نصيب جميع عشاق ميسي، الذين توافدوا بكثرة أمام المتجر، لأن الأعداد محدودة أمام عدد المهووسين باللاعب الأرجنتيني. وتمّ الكشف عن الكشف عن قميص ليونيل ميسي الجديد يوم الثلاثاء.

وفتح متجر باريس سان جيرمان أبوابه أمام أنصار النادي عند الساعة 10، وقد توافد عدد كبير من عشاق النادي إلى المتجر، الواقع في جادة الشانزليزيه مشكلين طوابير طويلة جدا. واستيقظ بابتيست، الذي يسكن في ضاحية سارسيل الباريسية باكرا بعد أن ضبط المنبه عند الساعة الخامسة والنصف صباحا ليكون في موقع جيد في طابور الانتظار.

ومنذ الإعلان عن إلتحاق ميسي بباريس سان جيرمان يسعى جان باتيست، المشجع الكبير للنادي لتوسيع مجموعته من القمصان التي تحمل اسم اللاعب الأرجنتيني حيث قال وهو يبتسم بشكل مثير: "لدي عشرات القمصان التي تحمل اسم ليونيل ميسي، وسآخذ قميصان، الأول سأرتديه والثاني سأضعه في برواز للديكور".

ويبدو أن إدارة متجر النادي الباريسي قررت بيع قميص واحد لكل زبون، لكي تضمن اقتناء أكبر عدد ممكن من عشاق ميسي للقميص الـ "30" السحري.