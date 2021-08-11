فرض حظر تجول ليلي في هيراكليون بجزيرة كريت اليونانية لمواجهة تفشي كورونا

تخضع مدينة هيراكليون السياحية في جزيرة كريت اليونانية بدورها إلى حظر تجول ليلي اعتبارا من مساء الأربعاء بهدف وقف انتشار فيروس كورونا فيما سجلت المتحورة دلتا تفشيا سريعا في الأيام الماضية في اليونان كما أعلنت السلطات.

على غرار ميكونوس وزاكينثوس وخانيا سابقا، سيفرض حظر تجول في هيراكليون من الساعة الواحدة فجرا حتى السادسة صباحا. وستُمنع الموسيقى بشكل كامل في الحانات والمطاعم لتجنب تجمع الأشخاص كما سيُمنع تجمع أكثر من عشرين شخصا معا.

وتدخل هذه الاجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من السادسة مساء الأربعاء وستبقى سارية إلى غاية الثلاثاء المقبل الموافق للـ 7 آب/اغسطس كما أوضح الأمين العام للدفاع المدني.

وتواجه مدينة هيراكليون، والتي تعتبر وجهة سياحية مرغوبة جدا خلال فصل الصيف، مخاطر من تزايد عدد الإصابات بالفيروس في أوج الموسم السياحي.

فقد ارتفع عدد الإصابات بكورونا في الساعات الـ 24 الماضية إلى 4181 ليصل إجمالي عدد الحالات الى حوالى 521 ألفا و400 في كل أنحاء البلاد. وما زال 219 شخصا في أقسام الإنعاش وسجلت 19 وفاة إضافية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 13100.

ويثير انتشار المتحورة دلتا قلق السلطات فيما تم تلقيح حوالى 5.4 مليون شخص بالكامل في كل أنحاء البلاد.