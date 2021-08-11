جلسة استماع أولية لاستئناف طلب تسليم أسانج للولايات المتحدة وسط مظاهرات منددة

عُقدت جلسة استماع أولية، يوم الأربعاء في لندن بعد أن أصدرت الولايات المتحدة قرارًا بتسليمها مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج لمواجهة اتهامات بالتجسس، فيما تجمع مؤيدوه أمام المحكمة.

وصرحت ستيلا موريس، شريكة أسانج والتي تواجدت ضمن مجموعة متضامنة مع أسانج منهم الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين: "لقد حرم جوليان من حب عائلته وعاطفتها لفترة طويلة. لن يحصل جوليان والأطفال على الوقت مجددا. هذا لا ينبغي أن يحدث ".

ورفض قاضي بريطاني في يناير/ كانون الثاني طلب الولايات المتحدة تسليم أسانج لمواجهة تهم تجسس بسبب نشر وثائق أمريكية سرية قبل عقد من الزمان.

وتنص اتفاقية تسليم المجرمين بين بريطانيا والولايات المتحدة على أنه يمكن منع التسليم بسبب "الحالة النفسية أو الجسدية للشخص، أو تعريضه للقمع".